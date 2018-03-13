محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة احتياجات كلية الأسنان بجامعة 21 سبتمبر الطبية بصنعاء صنعاء -سبأ :

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة المحافظ حنين قطينة ، احتياجات كلية الاسنان بجامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية، والسبل الكفيلة بتوفيرها .



وفي الاجتماع الذي ضم وكيلا المحافظة عبدالله العنسي ومحمد الحباري ونائبي رئيس الجامعة الدكتور سليم الرياشي والدكتور صادق الجانفي والأمين العام غالب حميد، أكد المحافظ الحرص على الاستمرار في تقديم الدعم للجامعة بحسب الإمكانات المتاحة.



واشار إلى أهمية عقد اللقاءات مع الجهات ذات العلاقة لوضع الحلول المناسبة المتعلقة بتوسعة الجامعة، حاثا على سرعة تقديم الدراسات الخاصة فيما يتعلق بمشروع الصرف الصحي لتقديمها إلى البنك الدولي لتمويل المشروع .



واشاد المحافظ بدور رئاسة وعمادة وامانة الجامعة في الارتقاء بالعملية التعليمية رغم كل الصعوبات.



في غضون ذلك سلم محافظ صنعاء، مولد كهربائي بقوة 64 كيلو لجامعة 21 سبتمبر، مقدم من فاعل خير، مثمنا هذا الدعم .



ودعا كافة رجال الأعمال إلى المساهمة في دعم القطاعين التربوي والخدمي سيما في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من عدوان وحصار.

سبأ [13/مارس/2018]سبأ