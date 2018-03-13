ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 13 - مارس - 2018 الساعة 08:02:01م
رئيس الوزراء يناقش مع ممثل الصحة العالمية سبل الحد من التحديات الصحية
ناقش رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء مع الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية في اليمن نيفيو زجاريا، الجهود المشتركة في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في ظل العدوان والحصار.
نجاة رئيس الوزراء ورئيس المخابرات الفلسطينيين من هجوم مسلح استهدفهما في غزة
نجا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج من هجوم مسلح استهدفهما في قطاع غزة اليوم الثلاثاء.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (37ر24) نقطة وبنسبة (50ر0) في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى (79ر4899) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (42ر4875) نقطة.
​الأهلي يحرز لقبه 40 في الدوري المصري
توج فريق الأهلي رسميًا بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مساء امس للمرة 40 في تاريخه، بعدما تعادل المصري مع الإنتاج الحربي سلبيًا، في إستاد برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة 29 من المسابقة.
آخر الأخبار:
مدير أمن حجة يطلع على سير العمل في البحث الجنائي والأحوال المدنية
ارتفاع الإيرادات الضريبية المحصلة في حجة إلى أكثر من 53 مليون ريال خلال شهرين
تدشين الموسم الفكري للصحة النفسية بصنعاء
إتلاف ثلاثة أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية بمديرية الظهار بإب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة احتياجات كلية الأسنان بجامعة 21 سبتمبر الطبية بصنعاء
[13/مارس/2018]
صنعاء -سبأ :
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة المحافظ حنين قطينة ، احتياجات كلية الاسنان بجامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية، والسبل الكفيلة بتوفيرها .

وفي الاجتماع الذي ضم وكيلا المحافظة عبدالله العنسي ومحمد الحباري ونائبي رئيس الجامعة الدكتور سليم الرياشي والدكتور صادق الجانفي والأمين العام غالب حميد، أكد المحافظ الحرص على الاستمرار في تقديم الدعم للجامعة بحسب الإمكانات المتاحة.

واشار إلى أهمية عقد اللقاءات مع الجهات ذات العلاقة لوضع الحلول المناسبة المتعلقة بتوسعة الجامعة، حاثا على سرعة تقديم الدراسات الخاصة فيما يتعلق بمشروع الصرف الصحي لتقديمها إلى البنك الدولي لتمويل المشروع .

واشاد المحافظ بدور رئاسة وعمادة وامانة الجامعة في الارتقاء بالعملية التعليمية رغم كل الصعوبات.

في غضون ذلك سلم محافظ صنعاء، مولد كهربائي بقوة 64 كيلو لجامعة 21 سبتمبر، مقدم من فاعل خير، مثمنا هذا الدعم .

ودعا كافة رجال الأعمال إلى المساهمة في دعم القطاعين التربوي والخدمي سيما في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من عدوان وحصار.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مدير أمن حجة يطلع على سير العمل في البحث الجنائي والأحوال المدنية
ارتفاع الإيرادات الضريبية المحصلة في حجة إلى أكثر من 53 مليون ريال خلال شهرين
تدشين الموسم الفكري للصحة النفسية بصنعاء
إتلاف ثلاثة أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية بمديرية الظهار بإب
مناقشة جوانب التنسيق بين وزارة الأشغال والهيئة العامة للأراضي
محافظ إب يطلع على الترتيبات لاستكمال افتتاح جداريات الرسم
نائب رئيس الوزراء يطلع على أوضاع ميناء الحديدة
مناقشة مشاريع الصندوق الاجتماعي بصنعاء
مناقشة احتياجات المعهد الصحي بمحافظة صعدة
محافظ صنعاء يتفقد مستوى النظافة في عدد من الشوارع بمركز المحافظة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[13/مارس/2018]
وقفة احتجاجية لنساء اليمن أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء
[12/مارس/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية صرواح بمأرب
[12/مارس/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على حرض وميدي
[12/مارس/2018]
إصابة امرأة وطفليها بغارة لطيران العدوان بصعدة
[12/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by