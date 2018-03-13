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آخر تحديث: الثلاثاء، 13 - مارس - 2018 الساعة 08:02:01م
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  محلي
مناقشة احتياجات المعهد الصحي بمحافظة صعدة
[13/مارس/2018]
صعدة-سبأ:
ناقش محافظ صعدة محمد جابر عوض اليوم مع عمادة المعهد الصحي بالمحافظة، احتياجات المعهد من أعضاء هيئة تدريس ومستلزمات تعليمية صحية .

وتطرق اللقاء بحضور وكيل المحافظة صالح عقاب إلى الصعوبات التي تعترض سير العملية التعليمية بالمعهد وسبل التغلب عليها بما يسهم في تعزيز الأداء .

وأكد المحافظ عوض حاجة المحافظة للكوادر الصحية المؤهلة وخاصة في ظل استمرار العدوان الذي يستهدف كافة مقومات الحياة بما فيها القطاع الصحي وكوادره .

ولفت إلى ضرورة التنسيق مع مكتب الصحة لمواكبة مخرجات المعهد الاحتياج القائم للمحافظة ومديرياتها .. مثمنا الدور الإيجابي لعمادة المعهد وكوادره خلال الفترة الماضية وصمودهم رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأبدى استعداد قيادة المحافظة دعم المعهد وتوفير المتاح وحل الصعوبات التي تواجه العمل.

فيما أشار القائم بأعمال عميد المعهد الدكتور شايع الغبري إلى استمرار المعهد في تأهيل الكوادر الصحية .

ولفت إلى أن المعهد خلال السنوات الماضية ساهم في تخريج الدفع الصحية المؤهلة وآخرها خلال فبراير الماضي بتخرج دفعة القابلات .. مبينا أن المعهد يعمل بالتنسيق مع مكتب الصحة ومختلف الجهات لمواكبة مخرجاته الطبية في مختلف التخصصات.

سبأ
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