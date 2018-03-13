محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ صنعاء يتفقد مستوى النظافة في عدد من الشوارع بمركز المحافظة صنعاء -سبأ:

تفقد محافظ صنعاء حنين محمد قطينة اليوم مستوى النظافة في عدد من الشوارع الرئيسية بمركز المحافظة.



واطلع المحافظ قطينة ومعه رئيس لجنة الخدمات بمحلي المحافظة حفظ الله اللساني ووكلاء المحافظة المهندس صالح المنتصر وعبدالله العنسي وفارس الكهالي ومحمد الحباري على على سير أعمال النظافة بأرصفة وشوارع الثلاثين الممتد من بيت بوس إلى شارع تعز وألـ 50 من أرتل حتى مستشفى 48 الطبي والدائري حزيز الممتد من مستشفى 48 حتى قاع القيضي.



كما اطلع على مستوى تنفيذ حملة رفع المخالفات وإزالة الأتربة التي ينفذها مكتب الأشغال العامة والطرق وكذا سير أعمال تشجير الجزر في عدد من الشوارع والتي ينفذها صندوق النظافة والتحسين.



وحث محافظ صنعاء مكتبي الأشغال وصندوق النظافة على بذل المزيد من الجهود للحفاظ على البيئة .. مثمنا جهود عمال وقيادات مكتبي الأشغال والصندوق في تنفيذ الحملة.



رافقه خلال الزيارة مدراء مكاتب الأشغال العامة وصندوق النظافة والمالية بالمحافظة ومدير الشؤون المالية والإدارية بديوان المحافظة.

سبأ [13/مارس/2018]سبأ