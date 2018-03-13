ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 13 - مارس - 2018 الساعة 08:02:01م
رئيس الوزراء يناقش مع ممثل الصحة العالمية سبل الحد من التحديات الصحية
ناقش رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء مع الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية في اليمن نيفيو زجاريا، الجهود المشتركة في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في ظل العدوان والحصار.
نجاة رئيس الوزراء ورئيس المخابرات الفلسطينيين من هجوم مسلح استهدفهما في غزة
نجا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج من هجوم مسلح استهدفهما في قطاع غزة اليوم الثلاثاء.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (37ر24) نقطة وبنسبة (50ر0) في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى (79ر4899) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (42ر4875) نقطة.
​الأهلي يحرز لقبه 40 في الدوري المصري
توج فريق الأهلي رسميًا بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مساء امس للمرة 40 في تاريخه، بعدما تعادل المصري مع الإنتاج الحربي سلبيًا، في إستاد برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة 29 من المسابقة.
آخر الأخبار:
مدير أمن حجة يطلع على سير العمل في البحث الجنائي والأحوال المدنية
ارتفاع الإيرادات الضريبية المحصلة في حجة إلى أكثر من 53 مليون ريال خلال شهرين
تدشين الموسم الفكري للصحة النفسية بصنعاء
إتلاف ثلاثة أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية بمديرية الظهار بإب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
نائب رئيس الوزراء يدشن مشروع صيانة وتعقيم خزانات المياه بالحديدة
[13/مارس/2018]
الحديدة-سبأ:
دشن نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ووزير المياه والبيئة المهندس نبيل الوزير ومحافظ الحديدة حسن أحمد الهيج اليوم بمنطقة القطيع مديرية المراوعة، مشروع إعادة تأهيل وصيانة وتعقيم خزانات المياه التي تغذي مدينة الحديدة وكذا إنشاء آبار مياه إضافية.

وفي التدشين أشار مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة زيد الكحلاني إلى أن المشروع شمل إجراء الصيانة والتعقيم لجميع الخزانات التابعة للمؤسسة بالإضافة إلى خزانات مشروع مياه مديرية القطيع والتي يبلغ عددها سبعة خزانات وفق خطة متكاملة.

وأكد حرص المؤسسة على إجراء عمليات الصيانة بصورة مستمرة بهدف الوقاية من الأمراض والأوبئة من خلال التعقيم الدوري للآبار بما يسهم في تقليل العوامل وأسباب إنتشار الأوبئة والأمراض وخاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار.

وبين أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص المؤسسة على إجراء الصيانة الدورية لآبار المياه بهدف الحفاظ عليها ونظافتها، إضافة الى إستحداث وإمداد خطوط نقل المياه بينِ الآبار والمدينة.

فيما أشار مدير ادارة مصادر المياه بالمؤسسة المهندس عبد الحفيظ سعد أحمد إلى أهمية الصيانة الدورية لما من شأنه الحفاظ على توفير المياه النقية والآمنة من خلال تعقيم الآبار وتنقيتها من الشوائب والعوالق وكذا الحفاظ على إمدادات المياه وطول عمرها الإفتراضي.

وقد أشاد نائب رئيس الوزراء وزير المالية ومرافقوه بجهود قيادة المؤسسة والعاملين بها من أجل استمرار تقديم خدمة المياه وإيصالها إلى المستهلكين رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار .

وحث الدكتور مقبولي قيادة المؤسسة والعاملين فيها على مواصلة تلك الجهود والحفاظ على وتيرة العمل لتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطن .

رافقهم خلال الزيارة وكيلا المحافظة عبد الرحمن الجماعي وعبد الله أبكر يماني ومدير فرع الهيئة العامة لمياه الريف المهندس محمد بورجي ونائب مدير المؤسسة المهندس أمين المذحجي.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مدير أمن حجة يطلع على سير العمل في البحث الجنائي والأحوال المدنية
ارتفاع الإيرادات الضريبية المحصلة في حجة إلى أكثر من 53 مليون ريال خلال شهرين
تدشين الموسم الفكري للصحة النفسية بصنعاء
إتلاف ثلاثة أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية بمديرية الظهار بإب
مناقشة جوانب التنسيق بين وزارة الأشغال والهيئة العامة للأراضي
محافظ إب يطلع على الترتيبات لاستكمال افتتاح جداريات الرسم
نائب رئيس الوزراء يطلع على أوضاع ميناء الحديدة
مناقشة مشاريع الصندوق الاجتماعي بصنعاء
مناقشة احتياجات كلية الأسنان بجامعة 21 سبتمبر الطبية بصنعاء
مناقشة احتياجات المعهد الصحي بمحافظة صعدة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[13/مارس/2018]
وقفة احتجاجية لنساء اليمن أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء
[12/مارس/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية صرواح بمأرب
[12/مارس/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على حرض وميدي
[12/مارس/2018]
إصابة امرأة وطفليها بغارة لطيران العدوان بصعدة
[12/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by