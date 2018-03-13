محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب رئيس الوزراء يدشن مشروع صيانة وتعقيم خزانات المياه بالحديدة الحديدة-سبأ:

دشن نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ووزير المياه والبيئة المهندس نبيل الوزير ومحافظ الحديدة حسن أحمد الهيج اليوم بمنطقة القطيع مديرية المراوعة، مشروع إعادة تأهيل وصيانة وتعقيم خزانات المياه التي تغذي مدينة الحديدة وكذا إنشاء آبار مياه إضافية.



وفي التدشين أشار مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة زيد الكحلاني إلى أن المشروع شمل إجراء الصيانة والتعقيم لجميع الخزانات التابعة للمؤسسة بالإضافة إلى خزانات مشروع مياه مديرية القطيع والتي يبلغ عددها سبعة خزانات وفق خطة متكاملة.



وأكد حرص المؤسسة على إجراء عمليات الصيانة بصورة مستمرة بهدف الوقاية من الأمراض والأوبئة من خلال التعقيم الدوري للآبار بما يسهم في تقليل العوامل وأسباب إنتشار الأوبئة والأمراض وخاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار.



وبين أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص المؤسسة على إجراء الصيانة الدورية لآبار المياه بهدف الحفاظ عليها ونظافتها، إضافة الى إستحداث وإمداد خطوط نقل المياه بينِ الآبار والمدينة.



فيما أشار مدير ادارة مصادر المياه بالمؤسسة المهندس عبد الحفيظ سعد أحمد إلى أهمية الصيانة الدورية لما من شأنه الحفاظ على توفير المياه النقية والآمنة من خلال تعقيم الآبار وتنقيتها من الشوائب والعوالق وكذا الحفاظ على إمدادات المياه وطول عمرها الإفتراضي.



وقد أشاد نائب رئيس الوزراء وزير المالية ومرافقوه بجهود قيادة المؤسسة والعاملين بها من أجل استمرار تقديم خدمة المياه وإيصالها إلى المستهلكين رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار .



وحث الدكتور مقبولي قيادة المؤسسة والعاملين فيها على مواصلة تلك الجهود والحفاظ على وتيرة العمل لتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطن .



رافقهم خلال الزيارة وكيلا المحافظة عبد الرحمن الجماعي وعبد الله أبكر يماني ومدير فرع الهيئة العامة لمياه الريف المهندس محمد بورجي ونائب مدير المؤسسة المهندس أمين المذحجي.

سبأ [13/مارس/2018]سبأ