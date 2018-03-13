[13/مارس/2018]
البيضاء-سبأ:
ناقش اجتماع بمكتب المالية بمحافظة البيضاء اليوم، آلية تعزيز الموارد المحلية والمشتركة وتنفيذ توصيات اللقاء التشاوري الذي عقد بوزارة المالية لمدراء عموم المالية في المحافظات.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير مكتب المالية ناصر المنصوري ومدراء الإدارة العامة ومكاتب المالية بالمديريات، الجوانب المتعلقة بحصر ومتابعة وتوريد الموارد المحلية والمشتركة وتفعيل دور الرقابة المصاحبة لتنفيذ الموازنة العامة للدولة وفقا للوائح والقوانين.
وأشار مدير مكتب المالية إلى ضرورة تطبيق كوادر المالية للآلية الحديثة المتصلة بتفعيل مجال الموارد المحلية وخاصة في ظل الوضع الراهن الذي يمر به الوطن جراء العدوان والحصار.
وأكد إلتزام كوادر المالية بمهامهم والحرص على تعزيز التنسيق ومساندة جهود وأنشطة السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي بالمحافظة .
سبأ