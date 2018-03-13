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آخر تحديث: الثلاثاء، 13 - مارس - 2018 الساعة 08:02:01م
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مجلس القضاء يقر إنشاء شعبة جزائية ثانية في محكمة إستئناف صنعاء والجوف
[13/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
أقر مجلس القضاء الأعلى في إجتماعه الأسبوعي اليوم ،برئاسة رئيس المجلس القاضي احمد يحيى المتوكل ،انشاء شعبة جزائية ثانية في محكمة استئناف محافظتي صنعاء والجوف.

ووافق المجلس على نقل عدد من القضاة وأعضاء والنيابة العامة للعمل في بعض المحاكم والنيابات الإستئنافية والإبتدائية للحاجة وسد الشواغر، وذلك بناء على العرضين المقدمين من النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
وأقر المجلس الشهر الثاني للعطلة القضائية لهذا العام شهر ذي الحجة 1439هـ اضافة إلى إجازة شهر رمضان المبارك .

وناقش مجلس القضاء عرض أمين عام المجلس بشأن نتائج مراجعة الإدارة العامة للرقابة والمحاسبة للأمانة العامة للمجلس لحسابات مكتب النائب العام للسنوات المالية 2014/2015م ، وأحال الموضوع إلى النيابة العامة للاطلاع والرد على ما تضمنه التقرير.

كما احال المجلس التظلمين المقدمين من قاضيين بشأن درجتهما المستحقة إلى هيئة التفيش القضائي لدراستهما واتخاذ اللازم وفقا للقانون.

وأرجأ المجلس مناقشة مذكرة امين عام المجلس بشأن رؤية أولوية توظيف موازنة السلطة القضائية للعام 2018م ، إلى حين رفع اللجنة المكلفة من المجلس بتقريرها بهذا الشأن .

وكان المجلس استعرض محضر اجتماعه السابق واقره بعد اجراء بعض التعديلات عليه .

سبأ
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