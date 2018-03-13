محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة احتجاجية لموظفي الاتصالات بالحديدة الحديدة-سبأ:

أدان موظفو قطاع الاتصالات بمحافظة الحديدة محاولات العبث بمقدرات الشعب اليمني من خلال الشروع في وضع أسس التشطير.



وطالب موظفو الاتصالات خلال وقفة احتجاجية اليوم أمام فرع المؤسسة العامة للاتصالات في الحديدة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل المسؤولية الإنسانية إزاء القرارات التعسفية بحق القطاعات الخدمية وفي مقدمتها قطاع الاتصالات.



وأكد المشاركون في الوقفة أن الإجراءات باستحداث بوابة اتصالات دولية في محافظة عدن تحت أي تبريرات ليست في الحقيقة إلا جزء من العبث الذي تسعى إليه حكومة الفار هادي .. مؤكدين الرفض لأي إجراءات تشطيرية في هذا الجانب.



وفي الوقفة أشار مدير عام المؤسسة العامة للإتصالات علي هبه مكي أن فصل شبكة الإتصالات الدولية بين مناطق اليمن الواحد يعد إجراء تعسفي ومحاولات يائسة لفصل المحافظات اليمنية عن بعضها.



وأكد أن ما تقوم به حكومة الفار هادي من إجراءات لإستحدات بوابة اتصالات دولية في محافظة عدن، خطوة تشطيرية وهادفة إلى الفصل بين المحافظات اليمنية.

سبأ [13/مارس/2018]سبأ