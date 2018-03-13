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آخر تحديث: الثلاثاء، 13 - مارس - 2018 الساعة 07:00:03م
رئيس الوزراء يناقش مع ممثل الصحة العالمية سبل الحد من التحديات الصحية
ناقش رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء مع الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية في اليمن نيفيو زجاريا، الجهود المشتركة في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في ظل العدوان والحصار.
نجاة رئيس الوزراء ورئيس المخابرات الفلسطينيين من هجوم مسلح استهدفهما في غزة
نجا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج من هجوم مسلح استهدفهما في قطاع غزة اليوم الثلاثاء.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (37ر24) نقطة وبنسبة (50ر0) في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى (79ر4899) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (42ر4875) نقطة.
​الأهلي يحرز لقبه 40 في الدوري المصري
توج فريق الأهلي رسميًا بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مساء امس للمرة 40 في تاريخه، بعدما تعادل المصري مع الإنتاج الحربي سلبيًا، في إستاد برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة 29 من المسابقة.
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  محلي
مصرع زعيم خلية تابعة لما يسمى تنظيم القاعدة في إب
[13/مارس/2018]
إب-سبأ:
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة إب اليوم ، من انجاز عملية ملاحقة و ضبط احد زعماء الخلايا الإجرامية التابعة لما يسمى بتنظيم القاعدة ، اسفرت عن مصرعه واثنين من اتباعه .

واوضح مصدر امني بالمحافظة لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان العملية جاءت عقب قيام العناصر التكفيرية بالاعتداء على نقطة امنية في العدين ، استشهد على اثرها أثنين من رجال الأمن.

واشار الى ان القوات الامنية التي تحركت لضبط تلك العناصر حدثت معها مواجهات ، نتج عنها مقتل القيادي التكفيري منصور النجار و اثنين من المسلحين التابعين له دون وقوع اي إصابات أو شهداء من رجال الامن أثناء المواجهة .

سبأ
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