محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع زعيم خلية تابعة لما يسمى تنظيم القاعدة في إب إب-سبأ:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة إب اليوم ، من انجاز عملية ملاحقة و ضبط احد زعماء الخلايا الإجرامية التابعة لما يسمى بتنظيم القاعدة ، اسفرت عن مصرعه واثنين من اتباعه .



واوضح مصدر امني بالمحافظة لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان العملية جاءت عقب قيام العناصر التكفيرية بالاعتداء على نقطة امنية في العدين ، استشهد على اثرها أثنين من رجال الأمن.



واشار الى ان القوات الامنية التي تحركت لضبط تلك العناصر حدثت معها مواجهات ، نتج عنها مقتل القيادي التكفيري منصور النجار و اثنين من المسلحين التابعين له دون وقوع اي إصابات أو شهداء من رجال الامن أثناء المواجهة .

سبأ [13/مارس/2018]سبأ