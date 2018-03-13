محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعالية بمرور ثلاثة أعوام من الصمود في مواجهة العدوان بريمة ريمة- سبأ:

نظم مكتب الثقافة بمحافظة ريمة اليوم فعالية بمرور ثلاثة أعوام من العدوان تحت شعار "مواجهة العدوان ورفد الجبهات مسؤولية الجميع ".



وفي الفعالية التي حضرها وكيلا المحافظة حافظ الواحدي ومحمد الوسد .. أشار محافظ ريمة حسن العمري إلى أهمية إحياء هذه الذكرى لكشف جرائم العدوان والتوعية بمخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



ولفت إلى أهمية اسهام مختلف الجهات الرسمية الإيجابي والفاعل في نشر الوعي المجتمعي بما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار .. داعيا أبناء ريمة إلى تعزيز الصف والتلاحم ورفد جبهات العزة والشرف بالمال والرجال والعتاد.



وأشاد المحافظ العمري بجهود مكتب الثقافة في تنفيذ الأنشطة والفعاليات الثقافية والفكرية الهادفة مواجهة العدوان ..لافتا إلى ضرورة استمرار هذه الفعاليات في مختلف المديريات.



وألقيت كلمتان من مدير مكتب الثقافة بالمحافظة جمال الحيدري ومدير مكتب الأوقاف والإرشاد خالد البزاز .. أكدت أهمية التوعية والحشد لرفد الجبهات بالمال والرجال.



تخلل الفعالية التي حضرها عدد من القيادات المحلية والتنفيذية بالمحافظة، قصيدتان للشاعرين عبدالله الشيخ ومحمد الأهدل .

سبأ [13/مارس/2018]سبأ