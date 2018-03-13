عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء العراقي يقرر إعادة فتح مطاري إقليم كردستان أمام الرحلات الدولية بغداد- سبأ:

قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الثلاثاء إعادة فتح مطاري أربيل والسليمانية في كردستان العراق أمام الرحلات الدولية، بعد 6 أشهر من الحظر، وبعد موافقة حكومة الاقليم على إخضاعهما لسلطة الحكومة الاتحادية.



وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الحكومة العراقية فرضت نهاية سبتمبر حظرا على الرحلات الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية، بعد أيام من الاستفتاء حول مستقبل كردستان اعتبرته بغداد غير قانوني.



وأكد العبادي وفق بيان رسمي أنه وقع الأمر "بعد استجابة السلطات المحلية في إقليم كردستان، لإعادة السلطة الاتحادية" على المطارين.



وأضاف البيان إنه سيتم "استحداث مديرية للحماية الخاصة على مطاري إقليم كردستان تكون القيادة والسيطرة فيها لوزارة الداخلية الاتحادية".



بدوره، قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي: إن "رفع الحظر سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة".



وأشار إلى أن "هذا يعتمد على وصول موظفي الحكومة الاتحادية، وتنظيم الأمور في جميع المجالات، الذين سيرتبطون بالحكومة الاتحادية مباشرة وتحت رقابتها وإشرافها".



وفي أول رد فعل لمسئولي كردستان، قال رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني خلال مؤتمر صحافي "نشكر ونحترم بغداد ورئيس الوزراء حيدر العبادي، لأنه هو من قرر إعادة فتح المطارات".

سبأ [13/مارس/2018]سبأ