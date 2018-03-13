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آخر تحديث: الثلاثاء، 13 - مارس - 2018 الساعة 07:00:03م
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وزير الخارجية يلتقي مديرة مكتب الشؤون السياسية للأمم المتحدة
[13/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف اليوم مديرة مكتب الشؤون السياسية للأمم المتحدة بصنعاء نيقولا ديفيز.

وخلال اللقاء سلم وزير الخارجية رسالة من رئيس مجلس النواب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تتعلق بالخطوات الأحادية الجانب التي تقوم بها حكومة الرئيس المنتهي ولايته والتي تهدد وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية واتخاذ خطوات تشطيرية من خلال ازدواجية بوابة الاتصالات ومفتاحها الدولي وكذا ازدواجية تعريف بوابة الانترنت الدولية بما يترتب عليها من تدهور للخدمات وتعطيل لقطاع الاتصالات وتكريس للتوجه التشطيري الذي يخدم العدوان.

وتناول اللقاء الاستعدادات الجارية لإحياء عملية المفاوضات السياسية لإنهاء العدوان ورفع الحصار الشامل وذلك بالترتيب لوصول المبعوث الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وجدد وزير الخارجية التأكيد على ضرورة إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام حركة الملاحة التجارية والمدنية وذلك لما من شأنه تسهيل تحركات المواطنين والدبلوماسيين، وكأحد خطوات بناء الثقة وصولاً لعملية تسوية سياسية شاملة ومستدامة تعيد لليمن وشعبه الأمن والاستقرار.

سبأ
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