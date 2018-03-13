محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية تنفيذ مشروع برنامج الخدمات المجتمعية بأمانة العاصمة صنعاء-سبأ:

ناقش رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية بمحلي أمانة العاصمة حمود النقيب، اليوم مع ممثلي جمعية الهلال الأحمر اليمني فرع صنعاء، آلية تنفيذ مشروع برنامج الخدمات المجتمعية في المجال الصحي في عدد من مديريات الأمانة.



واستمع النقيب من الأمين العام المساعد لجمعية الهلال الأحمر للنشء والشباب والنشاط النسوي فرع صنعاء اعتدال عبدالناصر إلى شرح حول الأنشطة والخدمات المجتمعية في مجال الصحة التي ستنفذها الجمعية بالتعاون مع الصليب الأحمر الدنماركي بمديريات التحرير، شعوب، معين، الصافية.



واستعرض اللقاء أهداف البرنامج في تحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي للفئات الأشد فقرا في المجتمع المحلي بالمديريات المستهدفة بالإضافة إلى مجالات التدريب والتأهيل للكوادر المرافق الصحية.



وجرى في اللقاء الاتفاق على الإجراءات التنفيذية لمشروع البرنامج بالتعاون مع مكاتب الصحة والتخطيط والتربية والتعليم والمديريات بأمانة العاصمة .



وفي اللقاء أشار النقيب إلى أهمية المشروع في رفع مستوى الأداء الصحي في عدد من المرافق للفئات الأكثر احتياجا والضمان الاجتماعي وغيرها من الفئات المستحقة للدعم والرعاية الصحية.



وثمن جهود الهلال الأحمر اليمني والصليب الأحمر الدولي والصليب الأحمر الدنماركي على هذه المبادرة الإيجابية وخاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن.



حضر اللقاء مسؤول غرفة عمليات الطوارئ بجمعية الهلال الأحمر اليمني فرع صنعاء ماجد نوفل .

سبأ [13/مارس/2018]سبأ