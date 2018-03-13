رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأسترالية وزنياكي تتجه نحو صدارة التصنيف العالمي للتنس بعد فوزها على ساسنوفيتش كاليفورنيا- سبأ:

حافظت كارولين وزنياكي بطلة أستراليا المفتوحة للتنس على آمالها في استعادة صدارة التصنيف العالمي بعد فوزها في الدور الثالث على ألياكسندرا ساسنوفيتش في بطولة إنديان ويلز.



ونجت المصنفة الثانية عالميا من اختبار صعب أمام لاعبة روسيا البيضاء البالغ عمرها 23 عاما في مواجهة شهدت 14 كسرا للإرسال.



وخسرت ساسنوفيتش المواجهة بعد ساعتين و16 دقيقة بعدما ارتكبت 56 خطأ سهلا.



وبدا أن وزنياكي منزعجة من المضرب وألقته خلال الشوط الثاني لكن مستواها لم يتحسن كثيرا بعد ذلك.



وستلعب اللاعب الدنماركية البالغ عمرها 27 عاما في المباراة المقبلة مع الأمريكية سلون ستيفنز أو الروسية داريا كاساتكينا.



وتحتاج وزنياكي لإحراز اللقب وإخفاق سيمونا هاليب المصنفة الأولى في بلوغ النهائي لتصدر التصنيف العالمي.

سبأ [13/مارس/2018]سبأ