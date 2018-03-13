محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة مشاريع الترميم وصيانة وسفلتة عدد من الشوارع والتقاطعات بأمانة العاصمة صنعاء-سبأ:

ناقش اجتماع ضم وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق وأمين العاصمة حمود عباد اليوم، المواضيع المتصلة بمشاريع الترميم وصيانة وسفلتة عدد من الشوارع والتقاطعات في أمانة العاصمة.



وتطرق الاجتماع بحضور وكيلا قطاع الأشغال والإسكان بالوزارة الدكتور يحيى الشامي والمهندس قاسم عاطف إلى مشاريع وأعمال الصيانة والترميم والسفلتة الجاري تنفيذها بالشوارع والتقاطعات الرئيسية بمختلف مديريات أمانة العاصمة بتمويل الوزارة عبر صندوق صيانة الطرق وتنفيذ المؤسسة العامة للطرق والجسور بإشراف قطاع الأشغال والمشاريع بالأمانة.



وأستعرض الاجتماع إمكانية دعم مشاريع وأعمال الترميم والصيانة والسفلتة المزعم تنفيذها خلال العام الجاري بأمانة العاصمة لإعادة تأهيل عدد من شوارع الأمانة الرئيسية والفرعية ووحدات الجوار بما يسهم تطوير البنية التحتية للعاصمة.



وأكد الوزير مطلق إستمرار الوزارة في دعم مشاريع الأشغال وسفلتة وترميم الطرق والشوارع بأمانة العاصمة والمحافظات رغم العدوان وشحة الامكانيات .



وأشار إلى أن صيانة وترميم شوارع العاصمة وإظهارها بمظهر لائق، يعد من أولويات الوزارة.



بدوره ثمن أمين العاصمة جهود وزارة الاشغال وصندوق صيانة الطرق، ودعمهما للأمانة في مجال الأشغال بما يسهم في الحفاظ على الشوارع والطرق والبنية التحتية بالعاصمة .



وأكد حرص أمانة العاصمة على التنسيق مع وزارة الاشغال وتقديم كافة التسهيلات لما من شأنه تنفيذ المشاريع وأعمال الترميم وإصلاح الطرق.



حضر الاجتماع الوكيل المساعد لقطاع الإسكان بوزارة الاشغال المهندس نبيل المداني والمدير التنفيذي بالمؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس لبيب عز الدين .

سبأ [13/مارس/2018]سبأ