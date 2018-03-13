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آخر تحديث: الثلاثاء، 13 - مارس - 2018 الساعة 07:00:03م
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  عربي ودولي
الصين تعتزم استحداث وزارات ودمج لجان في تعديل كبير لهيكل الحكومة
[13/مارس/2018]
بكين- سبأ:
تعتزم الصين استحداث وزارات جديدة بالإضافة إلى دمج لجنتي التنظيم المصرفي وتنظيم التأمين في هيئة واحدة، في أكبر عملية تعديل لهيكل الحكومة الصينية منذ سنوات.

ونقلت وسائل الإعلام عن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، القول: إنه سيتم دمج لجنة التنظيم المصرفي ولجنة تنظيم التأمين في كيان واحد، حيث تهدف الصين إلى تبسيط الإدارة وتحسين الوقاية من المخاطر المالية.

ومن المقرر أن يتم توسيع نطاق مكتب تدقيق الحسابات، وسيتم إنشاء مكتب جديد لمراقبة السوق، وفقا لوثيقة تم تقديمها في الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب.

وسيتم استحداث عدة وزارات جديدة، من بينها وزارة شاملة للزراعة والمناطق الريفية، ووزارة لإدارة الطوارئ وأخرى لحماية البيئة فضلا عن وزارة لشؤون المحاربين القدامى.

وتشكل هذه التغييرات جزءًا من جهود بكين المستمرة لتبسيط الحكومة وتقوية سيطرة الحزب الشيوعي على الدولة.

وكان البرلمان قد صوت يوم الأحد الماضي على تعديل الدستور لرفع القيود على المدد الرئاسية، بما يفتح المجال للرئيس شي جين بينج للحكم إلى أجل غير مسمى.

سبأ
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