عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء الياباني يدعو كوريا الشمالية إلى "ترجمة وعودها إلى واقع ملموس" طوكيو- سبأ:

دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، كوريا الشمالية إلى اتخاذ إجراءات "ملموسة" نحو نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وذلك خلال محادثاته مع رئيس جهاز الاستخبارات الكورية الجنوبية سو هون اليوم الثلاثاء.



ونقلت وسائل الإعلام عن آبي قوله: "من المهم للغاية أن تترجم كوريا الشمالية وعودها إلى واقع عملي عبر اتخاذ إجراءات ملموسة نحو نزع السلاح النووي".



وكان سو قد وصل إلى طوكيو يوم أمس لإطلاع كبار المسئولين اليابانيين بما فيهم آبي على نتائج اجتماعات مبعوثي كوريا الجنوبية مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون في بيونج يانج، ومع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الأسبوع الماضي.



وفي أعقاب جلسة المباحثات بين سو وآبي قال رئيس الاستخبارات الكوري الجنوبي للصحفيين إن رئيس الوزراء الياباني "أعرب عن تقديره لعزم الرئيس مون على تحسين العلاقات بين الكوريتين والحفاظ على السلام من خلال جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من الأسلحة النووية".



واتفق رئيسا الكوريتين على عقد اجتماع قمة بينهما في أواخر أبريل المقبل.



وأعربت اليابان عن استعدادها لتقديم أكثر من 300 مليون ين (8ر2 ملايين دولار)، لمساعدة وكالة الطاقة الذرية على تفتيش المنشآت النووية في كوريا الشمالية في حالة موافقتها على إجراء عمليات التفتيش.

سبأ [13/مارس/2018]سبأ