محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ إب يتفقد المشاريع الخدمية الممولة من الصندوق الإجتماعي إب -سبأ:

تفقد محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم، سير العمل في المشاريع الخدمية الجاري تنفيذها في مديريات الظهار والمشنة وريف إب ، بتكلفة 417 مليون ريال بتمويل من الصندوق الإجتماعي للتنمية.



وفي الزيارة ثمن المحافظ صلاح دعم الصندوق لمشاريع تحسين الخدمات العامة، مؤكد على سرعة إستكمالها وإنجازها في مواعيدها المحددة وفقا للدراسات والتصاميم الفنية والهندسية.



وحث الصندوق على سرعة مباشرة العمل في المشاريع الجديدة للمحافظة والمعتمدة ضمن خطة الإستجابة مطالبا المنظمات الدولية والصناديق القيام بدورهن في تبني تنفيذ مشاريع مساعدة النازحين والمتضررين من العدوان.



وتشمل مشايع مديرية الظهار رصف شارع جوار مفرق ميتم وعمل عبارة لتصريف مياه الأمطار بتكلفة 25 مليون ريال وكذا مشروع بعض الأرصفة الجانبية بتكلفة 50 مليون ريال بالإضافة إلى رصف الشارع الخلفي للمعهد الوطني بتكلفة 57 مليون ريال ومشروع تشغيل ودعم النازحين المتضررين بتكلفة54 مليون ريال وانشاء قناة لتصريف مياه الأمطار في عدد من الحارات في منطقة الظهرة بتكلفة 43 مليون ريال .



فيما مشاريع مديرية المشنة تشمل اعمال استكمال مشروع رصف شوارع الخروف والهنجر(المرحلة الأولى) بتكلفة 71 مليون ريال وتنفيذ شبكة الصرف الصحي لنقيل بعدان بتكلفة 42 مليون ريال، وفي مديرية ريف إب يجري العمل حاليا في مشروع تشغيل ودعم النازحين بمبلغ 75 مليون ريال .

وحسب مدير الصندوق الإجتماعي للتنمية المهندس محسن الصبري فأن نسبة الإنجاز لهذه المشاريع 70- 80 في المائة، فيما تكلفة مشاريع الإستجابة الجديدة المعتمدة لمختلف مديريات إب للعام الجاري التي سينفذها الصندوق الاجتماعي اثنين مليون دولار .



رافقه خلال الزيارة مستشار رئاسة الوزراء حميد عبد القادر عنتر.

سبأ [13/مارس/2018]سبأ