محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مكتب الأشغال بأمانة العاصمة يتلف 230 طنا مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية صنعاء-سبأ:



أتلف مكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة اليوم بحضور أمين العاصمة حمود محمد عباد، 230 طناً من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تم ضبطها في الأسواق ومخازن التجار من مختلف مديريات الأمانة.



وخلال عملية الإتلاف بحضور وكلاء أمانة العاصمة لقطاع الأشغال المهندس وليد راصع وقطاع البلديات والبيئة المهندس عايض الشميري وقطاع الموارد مازن نعمان، أكد أمين العاصمة أن عملية الإتلاف تأتي في إطار حملة واسعة تنفذها الأمانة في مختلف المديريات لضبط المواد الفاسدة ومنتهية الصلاحية.



وأكد استمرار الحملة لضبط التجار المخالفين وأحالتهم إلى الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة.



وأشار أمين العاصمة، إلى ضرورة وجود وعي استهلاكي لدى المواطنين في التأكد قبل عملية الشراء من صلاحية وسلامة السلعة والمنتج وتاريخ الإنتاج والانتهاء .. مشدداً على مكتب الأشغال وإدارة صحة البيئة تفعيل الرقابة والنزول الميداني للرقابة على المواد السلعية والمنتجات التي تباع في الأسواق وضد المخالفين.



وقال " هناك استهداف واضح لصحة المواطنين بمختلف الوسائل ومنها تزوير تاريخ صلاحيات المواد السلعية والمنتجات الغذائية والتي قد تعفنت بشكل كبير في منتجات سعودية وخليجية وأمريكية وغيرها من السلع المستوردة ".



وأكد أمين العاصمة عباد، اهتمام الأمانة في ضبط المواد الفاسدة والمنتهية وغير الصالحة للاستخدام الآدمي في مختلف مديريات الأمانة وإحالة المخالفين إلى الجهات المعنية.



فيما أوضح مدير مكتب الأشغال بالأمانة المهندس عبد السلام الجرادي، أن الحملة تأتي بناء على توجيهات أمين العاصمة لتكثيف أعمال الرقابة والتفتيش الميداني على المحال التجارية والمخازن والأسواق.. لافتا إلى أنه تم ضبط ومصادرة 230 طناً مواد غذائية فاسدة ومنتهية شملت تمور وعصائر وحليب واجبان ومشروبات غازية.



بدورة أكد مدير صحة البيئة بمكتب الأشغال الدكتور محمد الاصبحي أن حملة الرقابة والتفتيش مستمرة لضبط المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية وغيرها من السلع والمنتجات التي تضر بصحة المواطنين .. مشيراً إلى تنوع المخالفات التي تم ضبطها ما بين منتهية الصلاحية أو سوء التخزين أو مخالفتها للمواصفات القياسية اليمنية أو تزوير تاريخ مدة الصلاحية.



وأوضح الدكتور الأصبحي، إلى أن مكتب الأشغال بالأمانة أتلف خلال الشهرين الماضيين قرابة 150 طن من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية .. مشيراً إلى وضع برنامج دوري للتفتيش على المؤسسات الغذائية للتأكد من التزامها بالشروط الصحية والتخزين ومدة صلاحياتها.



داعيا المواطنين إلى التعاون مع مفتشي صحة البيئة بالإبلاغ عن أي مواد غذائية منتهية الصلاحية على رقم غرفة العمليات (277038) والتي تعمل على مدار الساعة.



حضر الإتلاف وكيل أمانة العاصمة علي شريم وممثلين عن النيابة المختصة وعدد من المعنيين بمكتب الأشغال والأمانة.

سبأ [13/مارس/2018]سبأ