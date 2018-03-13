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وكيل محافظة حجة يدشن برنامج اليوم المفتوح للقراءة
[13/مارس/2018]
حجة-سبأ:
دشن وكيل محافظة حجة لشئون الإعلام والثقافة عادل راجح شلي اليوم بمقر المكتبة العامة بمجمع النصر التربوي، برنامج اليوم المفتوح للقراءة بالتعاون مع مؤسسة حجة الثقافية وإدارة مجمع النصر التربوي ويستمر عامين.

وفي التدشين الذي حضره عدد من مدراء المكاتب التنفيذية والمثقفين والأدباء والشخصيات الإجتماعية .. أشار الوكيل شلي إلى أهمية تدشين الفعالية في المقر المؤقت للمكتبة العامة بالمحافظة والتي سبق وأن استهدفها طيران العدوان، ما أدى إلى إتلاف مئات الكتب القيمة.

وأشار إلى أهمية برنامج اليوم المفتوح للقراءة في تحفيز أفراد المجتمع على التزود من ينابيع العلم والمعرفة ومضاعفة طاقة الشغف بالقراءة وتبادل الأفكار والتجارب الخاصة بالقراءة بين قادة الرأي والمبدعين والكتاب والشخصيات الإجتماعية المؤثرة وكذا توفير مساحة للحوار وتلاقح الأفكار وتشجيع الموهوبين في مختلف المجالات.

ولفت وكيل محافظة حجة إلى أن البرنامج سيتيح المجال لإستعراض التجارب الخاصة بالطلاب المبرزين والمثقفين والأكاديميين وعلاقتهم بالقراءة فضلا عن إستضافة شخصيات اجتماعية مؤثرة للحديث عن تجربتها في الحياة وكيف أثرت القراءة في حياتهم .

وأكد حرص قيادة المحافظة على تنفيذ مشروع المكتبة الإلكترونية التي سيكون لها دور في إثراء الحياة الثقافية لأبناء المحافظة وتسهيل حصول طلاب المعرفة على المعلومات.

ونوه الوكيل شلي بحرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على تقديم الدعم الممكن للمكتبة العامة لإستعادة دورها الحيوي بين أوساط المجتمع .

فيما أشار مدير فرع المكتبة العامة فضل عنتر إلى أن البرنامج يسعى لبناء علاقة بين القارئ والمكتبة العامة وتعزيز قنوات التواصل بين الجهات المعنية بالكتاب والمعرفة وصناع القرار ، وتشجيع النشئ على القراءة والمطالعة.

وأوضح أن فكرة المشروع ترتكز على تخصيص الثلاثاء من كل أسبوع يوما مفتوحا للقراءة يتم فيه عقد حلقة نقاشية بمشاركة شخصيات ثقافية وأكاديمية ونسائية وإبداعية واجتماعية وموهوبين وطلاب، لإستعراض تجاربها وعلاقتها بالكتاب.

وذكر أن البرنامج وبعد إقامة خمس حلقات نقاشية سيعمل على تقييم الأثر الإيجابي على المستهدفين لما تم خلال الفترة المنصرمة من أنشطة وتكريم أفضل الشخصيات المستهدفة بناءً على أعمال التقييم .

وثمن عنتر تفاعل قيادة المحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة هلال الصوفي ووكيل المحافظة لشئون الاعلام والثقافة وحرصهما على تفعيل نشاط المكتبة العامة وإحياء دورها الثقافي والتنويري الذي سعى العدوان السعودي الأمريكي إلى تعطيله.

سبأ
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