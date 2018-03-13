عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل توقعات بنمو عدد السياح القادمين لسلطنة عمان بمعدل 13% بين عامي 2018 و2021 تورنتو- سبأ:

توقعت دراسة حديثة لمؤسسة كوليرز انترناشونال المختصة في أبحاث السفر والعقارات أن يشهد عدد السياح الوافدين إلى سلطنة عمان نمواً سنويا مركبا بمعدل 13 في المائة بين عامي 2018 و2021م.



كما توقعت الدراسة التي نشرتها صحيفة (ايتوربو نيوز) أن يكون هذا الارتفاع من قبل الزوار من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي الذين شكلوا نسبة 48 في المائة من الضيوف الزائرين للسلطنة في عام 2017 بالإضافة إلى توقع مساهمة القادمين من الهند بنسبة 10 في المائة وألمانيا 6 في المائة وبريطانيا 5 في المائة والفلبين 3 في المائة ليساهموا بشكل كبير في نمو هذا القطاع مدعوما بإجراءات التأشيرات الجديدة وتحسن رحلات الطيران.



ومن المقرر أن تعرض الدراسة في فاعلية سوق السفر العربي 2018م والذي يقام في المركز التجاري العالمي بدبي في الفترة من 22 إلى 25 أبريل المقبل.



وأشارت الدراسة إلى أنه تاريخياً كان الشرق الأوسط أكبر سوق مصدر للسفر للسلطنة، حيث نما عدد القادمين منه بمعدل سنوي قدره 20 في المائة بين عامي 2012 و 2017.



وذكرت الدراسة أن هذه الاتجاهات قد ساهمت في ارتفاع الشركات التي تتطلع إلى دخول سوق السياحة العماني حيث ارتفع عدد المهتمين بالعمل مع السلطنة بنسبة 13 في المائة.



وتوقعت الدراسة نمو الغرف الفندقية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة لترتفع من 10924 غرفة في عام 2017 إلى 16866 في عام 2021م.



وقال مدير أول معرض سوق السفر العربي سيمون بريس إن أحدث البيانات توضح أن النمو في عدد الزوار إلى سلطنة عمان سيستمر مدعومًا بالاستثمار الاستراتيجي من الحكومة حيث التركيز على السياحة لتنويع مصادر الدخل فيما تعتبر السلطنة وجهة رائعة من حيث الجذب السياحي والبيئة والثقافة والتراث فضلاً عن كونها مركزاً رئيسياً للسفر مع فرصة كبيرة للاستفادة من خطوط المرور في سفر الترانزيت.

[13/مارس/2018]