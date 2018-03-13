محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل وزارة التربية يؤكد أهمية إعداد القناة برامج تواكب التطور التكنولوجي صنعاء-سبأ:

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد فؤاد الشامي أهمية إعداد القناة التعليمية برامج علمية تواكب التطور التكنولوجي بما يسهم في رفع مستوى المعلم والطالب بما يضمن النهوض بالعملية التعليمية.



وأشاد الوكيل الشامي خلال لقاءه اليوم قيادة وموظفو القناة بدور وجهود القناة التعليمية الداعمة للعملية التعليمية.



فيما استعرض مدير القناة مصطفى المروني برامج وأنشطة القناة ومنها مشروع المدرسة المرئية الذي يهدف إلى تحويل المناهج الدراسية إلى وسائط متعددة في متناول الطلاب فضلا عن تعميم كفاءة المعلمين المتميزين الى مختلف المدارس .



وبين أن المشروع الذي يواكب المواصفات القياسية العالمية سيسهم في إحداث تحول في مقومات وشكل التعليم فضلا عن دوره في تعزيز كفاءة و فاعلية عمليات " التعليم، التعلم، التقييم " .



وتطرق الاجتماع الذي تخلله عرض فلاش يلخص مشروع المدرسة المرئية إلى الخطوط العريضة للورشة التعريفية للمشروع المقرر تنفيذها خلال مارس الجاري.



إلى ذلك ناقش اجتماع اليوم برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد فؤاد الشامي آليات تفعيل الملف الصحي المدرسي لطلاب الصف الأول أساسي وكذا اللائحة المدرسية بعموم المدارس .



وتطرق الإجتماع الذي حضره مديرا الصحة المدرسية بالأمانة علي مرغم ومحافظة صنعاء فايزة العبرات، إلى السبل الكفيلة بتوفير بيئة صحية لطلاب المدارس وتفعيل الاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية والأغذية المسموح ببيعها .



وفي الاجتماع أكد الشامي أهمية إعداد خطة عمل مزمنة لأنشطة الصحة المدرسية وكذا الرفع بلائحة المقاصف المدرسية للوزارة لاعتمادها وتعميمها على كافة المدارس.



وأشار إلى أهمية تفعيل دور الصحة المدرسية التوعوي في أوساط الطلاب .. داعيا إلى تضافر جهود الجميع لضمان توفير بيئة مدرسية صحية دائمة.

سبأ [13/مارس/2018]سبأ