اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية مسقط- سبأ:

ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (37ر24) نقطة وبنسبة (50ر0) في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى (79ر4899) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (42ر4875) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول (11) مليونًا و(966) ألفًا و(547) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (2ر566) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونًا و(796) ألفًا و(218) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (052ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (87ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق مليونًا و(912) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (98ر15) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (7) ملايين (129) ألف ريال عماني أي ما نسبته (58ر59) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (5) ملايين و(217) ألف ريال عماني وبنسبة (60ر43) في المائة.

سبأ [13/مارس/2018]سبأ