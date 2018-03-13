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آخر تحديث: الثلاثاء، 13 - مارس - 2018 الساعة 06:58:22م
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مناقشة آليات التنسيق بين المكاتب خلال تنفيذ المشاريع الخدمية بذمار
[13/مارس/2018] ذمار-سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة ذمار اليوم برئاسة المحافظ محمد حسين المقدشي، آليات التنسيق بين المكاتب الخدمية وسبل تحسينها.

وفي الاجتماع الذي ضم مدراء عموم مكاتب الأشغال والمياه والصرف الصحي والصندوق الاجتماعي للتنمية والمرور والاتصالات وتقنية المعلومات والوحدة الهندسية، أكد المحافظ المقدشي على أهمية التنسيق بين المكاتب عند تنفيذ المشاريع الخدمية كأعمال التمديدات للمياه والصرف الصحي وخطوط الهاتف والأسفلت وخطوط نقل الطاقة.

ووجه بتفعيل مهام اللجنة الفنية للتنسيق بين الجهات الخدمية لتنظيم الخدمات العامة برئاسة وكيل المحافظة محمد عبد الرزاق وعضوية مدراء مكاتب الأشغال والاتصالات والتخطيط والوحدة الهندسية والمياه والصرف الصحي والصندوق الاجتماعي للتنمية والمرور وغيرها من المكاتب ذات العلاقة.

وأشار المحافظ المقدشي إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط العصابات التي قامت بسرقة كابلات الهاتف والاعتداء على شبكات المياه وخطوط الصرف الصحي.

وشدد على ضرورة منع الحفر بالشوارع الأسفلتية وإزالة الأسواق العشوائية التي تعيق حركة السير سواء في مدينة ذمار أو على الخطوط الرئيسية.

كما وجه المحافظ المقدشي مكتب الأشغال العامة والطرق وإدارة المرور ومكتب النقل بإخراج فرز سيارات الأجرة من داخل المدينة، ومسح ودرم الدائري الجنوبي وإصلاح الحفريات بالدائري الغربي، وعمل اللواحات الإرشادية على الجوانب الطرق.

وشدد الاجتماع على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بالضوابط الفنية عند تنفيذ المشاريع وبما لا يوثر على الخدمات الأخرى، على أن تتكفل كل جهة بإصلاح أي أعطال أو قطع للخدمات أو الشوارع التي أحدثتها خلال تنفيذها للمشاريع وعدم القيام بأي استحداثات إلا بإشراف اللجنة الفنية.

حضر الاجتماع عضو المجلس المحلي بالمحافظة احمد الورقي ومستشار المحافظ فضل الأشول.
سبأ
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