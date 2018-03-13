[13/مارس/2018]
المحويت-سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة المحويت اليوم برئاسة المحافظ فيصل أحمد حيدر، سير الأداء الأمني بالمحافظة والمديريات وآلية تطوير عمل الأجهزة الأمنية.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة حسين عركاض ومدير الأمن بالمحافظة العميد عبد القادر الماخذي والقيادات الأمنية بمدينة ومديريات المحافظة، جهود وحدات الشرطة وأجهزة الأمن واللجان الشعبية بالمحافظة للحفاظ على الأمن والاستقرار.
وفي الاجتماع قدم مدير أمن المحافظة تقرير حول ما تضمنته خطة اللجنة الأمنية من تدابير لتعزيز الأداء الأمني وتلافي أوجه القصور وتفعيل التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية.
وشدد محافظ المحويت على أهمية تعزيز مستوى الانضباط واليقظة لمنتسبي الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية.. مؤكدا على أهمية تكامل الجهود بين الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية والمواطنين للحفاظ على الأمن والاستقرار وتوحيد الجهود لمواجهة العدوان.
سبأ