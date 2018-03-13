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مناقشة الجوانب المتعلقة بالحشد للتجنيد الطوعي ووقفة احتجاجية بمديرية كسمة بريمة
[13/مارس/2018] ريمة - سبأ:
ناقش اجتماع بمديرية كسمة محافظة ريمة اليوم الجوانب المتعلقة بالحشد والتعبئة للتجنيد الطوعي عبر وزارة الدفاع.

وتطرق الاجتماع الذي حضره عضو اللجنة الرئيسة للتعبئة والحشد بالمحافظة علي النهاري وضم القيادات المحلية والتنفيذية وعدد من مشائخ ووجهاء المديرية الى آلية التحشيد والتجنيد الطوعي لرفد الجبهات بالمال والرجال للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

وأكد الاجتماع على أهمية التحرك والتحشيد لتلبية نداء الوطن وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.

وأشار الاجتماع إلى ضرورة استشعار الجميع للمسؤولية الوطنية وتعزيز التلاحم والاصطفاف في مواجهة العدوان ومرتزقته.

كما أكد الاجتماع ان ابناء قبائل ريمة ستكون في مقدمة الصفوف لرفد الجبهات بالرجال للدفاع عن الوطن والتصدي لمخططات العدوان ومرتزقته.

الي ذلك نظم ابناء قبائل مديرية كسمة وقفة احتجاجية للتنديد بجرائم العدوان بحق الشعب اليمني.

واكد المشاركين بالوقفة النفير العام واستمرار رفد الجبهات بالمال والعتاد حتي يتم دحر الغزاه والمحتلين من الاراضي اليمنية.

واشاد المشاركون بما يحققه رجال الجيش واللجان الشعبية من انتصارات عظيمة بمختلف الجبهات.
سبأ
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