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القطاع الإعلامي بصعدة يقدم قافلة الهدى للجيش واللجان الشعبية
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القطاع الإعلامي بصعدة يقدم قافلة الهدى للجيش واللجان الشعبية
[13/مارس/2018] صعدة - سبأ:
قدم القطاع الإعلامي بمحافظة صعدة اليوم قافلة الهدى إسناداً لرجال الجيش واللجان الشعبية في جبهات ما وراء الحدود.

وفي القافلة التي حضر تسييرها محافظ المحافظة محمد جابر عوض ووكيل المحافظة صالح عقاب وعدد من الشخصيات الاجتماعية وجمع من الإعلاميين أشاد المحافظ عوض بالجبهة الإعلامية في محافظة صعدة وجهودها في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي الغاشم، وبهذه القافلة النوعية التي احتوت على آلاف من المصاحف والمسابح والأدعية وكذا دروس من هدي القرآن للشهيد القائد.

كما أوضح بيان القافلة على أنها جاءت اسهاماً من الإعلاميين بالمحافظة لإسناد المجاهدين في الجبهات، لما لهدى الله تعالى من أثر في حسم المعركة مع العدو والتنكيل به، مبدين استعدادهم لمشاركة الرجال بالجبهات وتقديم الأنفس في سبيل الله تعالى والمستضعفين.

وأكد البيان استمرار الجانب الإعلامي وبوتيرة عالية في كشف جرائم العدوان الأمريكي السعودي الصهيوني الغاشم مهما كانت الصعوبات والتضحيات، ومهما طال صمت المجتمع الدولي وبلغ تواطؤه، مشيراً إلى أن دماء الشعب اليمني لن تسقط بالتقادم.
سبأ
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