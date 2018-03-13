وزارة الزراعة تنظم ورشة عمل لتقييم الإنتاج الزراعي للعام 2017م [13/مارس/2018] صنعاء - سبأ:

بدأت بصنعاء اليوم ورشة عمل لتقييم الإنتاج الزراعي للعام 2017م ( لما بعد الحصاد) تنظمها وزارة الزراعة والري بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) عبر برنامج تعزيز الأمن الغذائي وصمود سبل العيش الممول من الاتحاد الأوروبي.



تهدف الورشة التي تستمر يومين إلى تقييم الإنتاج الزراعي من خلال توفير إحصاءات زراعية عن واقع القطاع الزراعي الحالي للتعريف بوضع الأمن الغذائي في اليمن إضافة إلى المساهمة في وضع الخطط ورسم السياسات التنموية لرفع كفاءة وفاعلية هذا القطاع.



وفي افتتاح الورشة أكد وزير الزراعة والري غازي احمد علي محسن أهمية توفير بيانات إحصائية حول القطاع الزراعي لدورها في رسم السياسات والخطط وتنفيذ البرامج التنموية التي تساهم في النهوض بهذا القطاع الحيوي.



وأشار إلى أن القطاع الزراعي يساهم بنسبة ما بين ( 15- 20 ) بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي، كما يعتمد السواد الأعظم من السكان على هذا القطاع وذلك بنحو 74 بالمائة فضلا عن أهميته في توفير فرص عمل لقرابة 53 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في البلاد .



ولفت الوزير غازي إلى أن الحاجة أصبحت مُلحة لإجراء المسوح الزراعية المتخصصة والمكملة للتعداد الزراعي.. مبينا أن أول تعداد زراعي شامل نفذ على مستوى اليمن كان في العام 2002م.



كما أكد على أهمية الورشة في التركز على تقييم الإنتاج الزراعي للعام 2017م وبناء قاعدة بيانات يتم الاعتماد عليها للإسهام في النهوض بالقطاع الزراعي ومساعدة متخذي القرار وصانعي السياسات للتنمية الوطنية الشاملة للحد من أضرار العدوان والحصار على هذا القطاع.



وثمن وزير الزراعة دعم منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وتمويلها لمثل هذه البرامج التي تعنى بالقطاع الزراعي ..منوها بدور الجهاز المركزي للإحصاء على المشاركة الفاعلة والتنسيق للوصول إيجاد قاعدة بيانات عن القطاع الزراعي في اليمن.



وحث على ضرورة تضافر الجهود وتحري الدقة في جمع البيانات للخروج برؤية واضحة عن الوضع الراهن للقطاع الزراعي وأولويات المرحلة القادمة.



وقال " نعول على المشاركين في الورشة من المهندسين والفنيين والمختصين بالشأن الزراعي في جمع البيانات والوصول إلى إعداد قاعدة بيانات دقيقة عن الوضع الراهن للقطاع الزراعي، والتي على ضوءها سيتم تنفيذ المشاريع الزراعية فضلا عن أهميتها في إتاحة البيانات أمام المانحين والمنظمات والهيئات الدولية لتقديم الدعم اللازم للأمن الغذائي في اليمن " .



فيما أشار مدير برنامج تعزيز الأمن الغذائي وصمود سبل العيش بيلهو ناجيس، إلى أن الهدف الأساسي من البيانات يكمن في إحداث تنمية زراعية وخدمة مجالات الأمن الغذائي .. مؤكدا على أهمية أن تكون المعلومات دقيقة للمساعدة في الوصول إلى قاعدة بيانات عن وضع القطاع الزراعي .



وبين أن الحصول على المعلومات الدقيقة من المهام الصعبة التي تواجه الكثير من الصعوبات.. مؤكدا أهمية التغلب على الصعوبات لأهمية الحصول على المعلومات بما يمكن المنظمة مع معرفة وضع الأمن الغذائي والواقع الذي يمر به اليمن خاصة في ظل الظروف الحالية.



ونوه بدور الجهاز المركزي للإحصاء في التنسيق والمشاركة الفاعلة في هذا الجانب، كما ثمن التسهيلات التي تقدمها قيادة وزارة الزراعة والري لأنشطة وبرامج المنظمة خاصة المعنية بتلبية احتياجات ومتطلبات الأمن الغذائي.



بدوره أشار مدير عام برنامج تقييم الإنتاج الزراعي للعام 2017م مدير عام التخطيط بوزارة الزراعة المهندس محمد معجم، إلى أهمية الورشة للاطلاع عن كثب عن وضع الأمن الغذائي الحالي في اليمن.



وأكد حرص البرنامج على اختيار الفرق التي ستقوم بعملية جمع البيانات بحيث تكون من كوادر المحافظات ومن نفس المديريات المستهدفة من المهندسين والمرشدين والفنيين الزراعيين لضمان الحصول على بيانات أكثر دقة تساعد قيادة الوزارة على وضع الخطط واتخاذ القرارات المناسبة.



وتناقش الورشة التي يشارك فيها 178 مشاركا من محافظات (صنعاء، صعدة، حجة، عمران، المحويت، الجوف، ريمة، الحديدة، ذمار، البيضاء، تعز، إب) عدد من المفاهيم والبيانات الإحصائية وتدريبات نظرية وتطبيقية لمدخلي البيانات حول استمارة الاستبيان وكيفية الحصول على البيانات وإدخالها، وغيرها من المفاهيم المساعدة للحصول على البيانات والمعلومات الدقيقة.



حضر افتتاح الورشة نائب ممثل الفاو في اليمن الدكتور محمد نعمان سلام وعدد من المسئولين.

سبأ