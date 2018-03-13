مناقشة المعوقات التي تواجه عمل مؤسسة المياة بالمحويت [13/مارس/2018] المحويت - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة المحويت برئاسة المحافظ فيصل أحمد حيدر اليوم المعوقات التي تواجه عمل فرع مؤسسة المياه بالمحافظة.



واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة حسين عركاظ و مدير عام فرع مؤسسة المياه عادل سليمان آلية تنفيذ خطة توفير المياه للمدينة بالتسعيرة المناسبة التي تم الاتفاق بشأنها مع قيادة المحافظة.. وكذا إلزام أصحاب الوايتات بسعر محدد لبيع الماء واتخاذ الاجراءات بحق من يتجاوز ذلك.



ووجه محافظ المحويت قيادة مؤسسة المياه علي وضع خطة عمل لمناقشة بدائل متعددة لمشاريع توفير المياه ومعالجة مشاكل مياه الصرف الصحي للتخفيف من معاناة سكان المدينة.



وثمن الجهود المبذولة للمؤسسة وكودارها في تقديم المتاح من الخدمات في ظل الظروف الراهنة ..مشيرا إلي أن هذه الجهود تجسد الالتزام بروح المسؤولية لتجاوز التحديات التي تمر بها البلاد.



وأكد المحافظ حيدر أن قيادة المحافظة ستعمل مابوسعها لخدمة المواطنين في إطار تحرك وتضافر الجهود المشتركة مع المنظمات لدعم الاحتياجات الخدمية والانسانية الطارئة.



حضر الاجتماع مدير عام مديرية مدينة المحويت علي قطينة.

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