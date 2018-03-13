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فعالية تكريمية للمرأة ذات الإعاقة بصنعاء
[13/مارس/2018] صنعاء - سبأ:
نظمت منظمتا صدى وقرناو للتنمية وحقوق الإنسان بصنعاء اليوم فعالية تكريمية للمرأة ذات الإعاقة وندوة بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.
وألقيت في الفعالية التي حضرها عدد من الناشطين والحقوقيين كلمات من قبل رئيس منظمة صدى إبراهيم جحوش ورئيس منظمة قرناو علي هضبان أكدتا على مكانة المرأة ودورها الإجتماعي وضرورة الإهتمام بالمرأة ذات الإعاقة وتمكينها من المشاركة في الحياة العامة.
وأشارت الكلمات الى ماتعانيه المرأة اليمنية جراء العدوان والحصار ..داعية المنظمات الدولية لدعم ورعاية ذوي الإحتياجات الخاصة وتوفير البيئة الآمنة لهن.
جرى في ختام الفعالية توزيع شهادات تكريمية لعدد من النساء ذوي الإحتياجات الخاصة.
سبأ