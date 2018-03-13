ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 13 - مارس - 2018 الساعة 04:44:36م
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
واصل طيران العدوان الأمريكي السعودي غاراته الإجرامية خلال الـ 24 ساعة الماضية ، حيث استهدف عدداً من المحافظات بـ 32 غارة أسفرت إحداها عن إصابة امرأة وطفليها .
أمريكا تنتظر "خطوات ملموسة"من كوريا الشمالية قبل إجراء محادثات
أعلن البيت الأبيض الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يلتقي بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلا إذا اتخذت بيونجيانج ”خطوات ملموسة“.
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية عند الإغلاق
انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (79ر23) نقطة وبنسبة (48ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (01ر4906) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (80ر4929) نقطة.
​الأهلي يحرز لقبه 40 في الدوري المصري
توج فريق الأهلي رسميًا بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مساء امس للمرة 40 في تاريخه، بعدما تعادل المصري مع الإنتاج الحربي سلبيًا، في إستاد برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة 29 من المسابقة.
آخر الأخبار:
وزير الخارجية يلتقي مدير برامج الأمم المتحدة للمشاريع
مناقشة آلية تطوير عمل الأجهزة الأمنية بالمحويت
مناقشة الجوانب المتعلقة بالحشد للتجنيد الطوعي ووقفة احتجاجية بمديرية كسمة بريمة
القطاع الإعلامي بصعدة يقدم قافلة الهدى للجيش واللجان الشعبية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مؤسسة الشعب تدشن المرحلة الثالثة من دعم استمرارية التعليم بأمانة العاصمة
[13/مارس/2018] صنعاء - سبأ:
دشنت مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية اليوم المرحلة الثالثة من مشروع دعم استمرارية التعليم التي تستهدف 668 معلما ومعلمة في ست مدارس في عدد من مديريات العاصمة.

وأوضحت مدير وحدة التعليم بالمؤسسة مدير المشروع نور المهدي أن المرحلة الثالثة تتضمن تقديم سلال غذائية للمعلمين والمعلمات في مدارس أروى وحليمة السعدية والزهراء والشهيد السماوي وشهداء السبعين وأويس القرني.

وأشارت إلى أن المشروع يأتي ضمن برامج ومشاريع المؤسسة الهادفة إلى تجسيد التكافل الاجتماعي في هذه الظروف الراهنة في ظل استمرار العدوان.

وبينت أن المرحلة الثالثة من المشروع هي امتداد للمرحلتين الأولى والثانية التي شملت عدد من مدارس العاصمة ومحافظة صنعاء خلال النصف الأول من العام الدراسي.
سبأ
  المزيد من (محلي)
وزير الخارجية يلتقي مدير برامج الأمم المتحدة للمشاريع
مناقشة آلية تطوير عمل الأجهزة الأمنية بالمحويت
مناقشة الجوانب المتعلقة بالحشد للتجنيد الطوعي ووقفة احتجاجية بمديرية كسمة بريمة
القطاع الإعلامي بصعدة يقدم قافلة الهدى للجيش واللجان الشعبية
وزارة الزراعة تنظم ورشة عمل لتقييم الإنتاج الزراعي للعام 2017م
مناقشة المعوقات التي تواجه عمل مؤسسة المياة بالمحويت
فعالية تكريمية للمرأة ذات الإعاقة بصنعاء
طيران العدوان يشن ست غارات على مناطق متفرقة بمأرب والجوف
طيران العدوان يشن غارتين على مدينة ذمار
أكثر من 58 ألف مستفيد من مشروع الحوالات النقدية الطارئة بأمانة العاصمة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[13/مارس/2018]
وقفة احتجاجية لنساء اليمن أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء
[12/مارس/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية صرواح بمأرب
[12/مارس/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على حرض وميدي
[12/مارس/2018]
إصابة امرأة وطفليها بغارة لطيران العدوان بصعدة
[12/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by