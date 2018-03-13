مؤسسة الشعب تدشن المرحلة الثالثة من دعم استمرارية التعليم بأمانة العاصمة [13/مارس/2018] صنعاء - سبأ:

دشنت مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية اليوم المرحلة الثالثة من مشروع دعم استمرارية التعليم التي تستهدف 668 معلما ومعلمة في ست مدارس في عدد من مديريات العاصمة.



وأوضحت مدير وحدة التعليم بالمؤسسة مدير المشروع نور المهدي أن المرحلة الثالثة تتضمن تقديم سلال غذائية للمعلمين والمعلمات في مدارس أروى وحليمة السعدية والزهراء والشهيد السماوي وشهداء السبعين وأويس القرني.



وأشارت إلى أن المشروع يأتي ضمن برامج ومشاريع المؤسسة الهادفة إلى تجسيد التكافل الاجتماعي في هذه الظروف الراهنة في ظل استمرار العدوان.



وبينت أن المرحلة الثالثة من المشروع هي امتداد للمرحلتين الأولى والثانية التي شملت عدد من مدارس العاصمة ومحافظة صنعاء خلال النصف الأول من العام الدراسي.

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