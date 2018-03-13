أكثر من 58 ألف مستفيد من مشروع الحوالات النقدية الطارئة بأمانة العاصمة [13/مارس/2018] صنعاء - سبأ :

استفادت 58 ألفا و755 حالة من مستفيدي صندوق الرعاية الاجتماعية بأمانة العاصمة من المرحلة الأولى لمشروع صرف الحوالات النقدية الطارئة الممول من البنك الدولي بإشراف منظمة اليونيسيف خلال العام الماضي 2017م.



وأوضح تقرير صادر عن الصندوق حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه أن المرحلة الأولى شملت صرف حوالات نقدية لـ 85 بالمائة من إجمالي المستفيدين من الصندوق نهاية العام المنصرم بمبلغ 853 مليوناً و32 ألف ريال في إطار خطة الاستجابة الإنسانية للصندوق.



وأشار التقرير إلى أن عدد المسجلين المستفيدين من الصندوق بلغ نحو 69 ألفاً و271 حالة في جميع مديريات أمانة العاصمة العشر ، فيما تبقت عشرة آلاف و 516 حالة لم تستلم في المرحلة الأولى من مشروع الحوالات النقدية الطارئة ..



واستعرض التقرير الصعوبات التي واجهت المرحلة الأولى من المشروع وأبرزها ضعف التنسيق بين لجان التحقق والصرف وكذا صعوبة إجراءات التعامل مع بعض الفئات المستهدفة خاصة الفئات الفردية للعجزة والمسنين والمعاقين والمرضى.



فيما ذكرت مدير الصندوق بالأمانة جميلة المطري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه يتم حالياً دراسة التصورات لتنفيذ المرحلة الثانية من عملية الصرف خلال الشهر الجاري بتكلفة 975 مليوناً و 365 ألف ريال .



وأشارت إلى أن المرحلة الثانية تتضمن إشراك الصندوق في عملية الصرف والاستفادة من إمكاناته المادية والبشرية بالتنسيق مع المانحين.

سبأ