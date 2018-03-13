[13/مارس/2018]
المحويت - سبأ:
نظم مكتب التربية والتعليم بمديرية شبام محافظة المحويت اليوم لقاء لدعم استمرار العملية التعليمية.
وأكد اللقاء ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية للمساهمة في حل الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية وتفعيل دور مجالس الآباء للتغلب على التحديات التي فرضها العدوان الأمريكي السعودي ضد اليمن وشعبه .
وألقيت كلمات أشارت إلی معاناة الشعب اليمني على مدى ثلاث سنوات من العدوان الغاشم و حصاره الجائر الذي استهدف كل مقومات الحياة بما فيها المنشآت التعليمية ،مؤكدا أهمية تعزيز التلاحم ووحدة الصف لمواجهة العدوان و مخططاته ودعم جبهتي الدفاع عن الوطن واستمرار التعليم.
حضر اللقاء أعضاء في السلطة المحلية ومدير مكتب التربية بالمديرية وممثلي مجالس الآباء .
سبأ