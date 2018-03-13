طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية واصل طيران العدوان الأمريكي السعودي غاراته الإجرامية خلال الـ 24 ساعة الماضية ، حيث استهدف عدداً من المحافظات بـ 32 غارة أسفرت إحداها عن إصابة امرأة وطفليها . ​الأهلي يحرز لقبه 40 في الدوري المصري توج فريق الأهلي رسميًا بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مساء امس للمرة 40 في تاريخه، بعدما تعادل المصري مع الإنتاج الحربي سلبيًا، في إستاد برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة 29 من المسابقة. انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية عند الإغلاق انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (79ر23) نقطة وبنسبة (48ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (01ر4906) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (80ر4929) نقطة. كونتي يحفز لاعبيه على الاستبسال في مواجهة برشلونة حث مدرب تشيلسي بطل إنجلترا أنطونيو كونتي لاعبيه للاستعداد لخوض معركة كبيرة في مواجهة برشلونة الإسباني يوم الأربعاء إذا أرادوا التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.