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  محلي
استفادة أكثر من 17 ألف مواطن من جلسات التوعية حول الدفتيريا بالمحويت
[13/مارس/2018]
المحويت - سبأ:
 استفاد 17 ألفاً و 281 مواطناً من جلسات التوعية حول مرض الدفتيريا بمديريتي الخبت والطويلة بمحافظة المحويت .

وأوضح مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور أمين حبيش لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)

أن مائة متطوعة مجتمعية نفذن ألف و 171 جلسة تثقيفية عن مرض الدفتيريا في المنازل والمدارس والتجمعات السكانية خلال الثلاثة الأيام الأولی من بدء حملة التحصين.

وأشار إلی أن الجلسات التثقيفية ستستمر شهراً كاملاً للتوعية بمخاطر الدفتيريا وأهمية الوقاية منه ، مشيداً بتفاعل أبناء المديريتين و مستوی الإقبال علی المواقع الثابتة والمتحركة للتحصين .

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