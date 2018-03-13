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دك مواقع العدو السعودي والمرتزقة وقتلى جرحى في صفوفهم
[13/مارس/2018]
صنعاء - سبأ:
 دكت مدفعية و صاروخية الجيش واللجان الشعبية مواقع العدو السعودي ومرتزقته خلال ال24 ساعة الماضية ، وعمليات عسكرية على تجمعاتهم أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ )أن مدفعية الجيش و اللجان الشعبية استهدفت تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته قبالة جبل قيس بقطاع جيزان ،وقصفت مناطق متفرقة من الخوبة وقريتي قمر وحامضة .

كما قصفت صاروخية الجيش تجمعات للجنود السعوديين في البيت الأبيض وقرية أم القطب والرقابة الشرقية لمستحدث جحفان،وتم قنص ثلاثة من جنود العدو السعودي في قرية حامضة ،وقنص ثلاثة مرتزقة في موقع الرمضة ،وإعطاب عيار 14 في الموقع نفسه .

في نجران استهدف قصف مدفعي مرتزقة الجيش السعودي في رقابة الخشبا ،وتم استهداف تجمعات آخرى لهم في في صحراء الأجاشر بعدد من القذائف .

وأشار المصدر إلى احراق آلية عسكرية تابعة للمرتزقة من قبل وحدة الهندسة بالجيش خلف قرية الألواح بالضباب في محافظة تعز، وقنص خمسة مرتزقة في بير باشا والضباب .

وذكر المصدر أن عملية هجومية للجيش و اللجان استهدفت مواقع المرتزقة في صبرين بمحافظة الجوف ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، وتم قنص مرتزق في جبهة اليتمة ،فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات و تحصينات للمرتزقة شمال صحراء ميدي .

وحسب المصدر لقي أربعة مرتزقة مصرعهم بنيران الجيش واللجان الشعبية في قيفة بمحافظة البيضاء ،وقتل و جرح العشرات من المرتزقة في غارة جوية لطيران العدوان استهدفت مواقعهم في قاع الحيافي بمريس في محافظة الضالع .

وأكد المصدر مصرع القيادي المرتزق بكيل ناصر قاسم الجريبي بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة عسيلان بمحافظة شبوة .

سبأ
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