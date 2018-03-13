ثقافة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مسجدان في لندن على قائمة التراث البريطاني مسقط - سبأ:

أدرجت وزارة الثقافة البريطانية اليوم مسجدين بلندن على قائمة التراث التاريخي والمعماري الوطني عملًا بتوصية أصدرتها الوكالة الحكومية المكلفة حماية التراث.



وقالت وكالة "هيستوريك إنجلاند" في بيان لها إن القرار يشمل كلا من "مسجد لندن المركزي" مع المركز الثقافي الملحق به و"مسجد فضل" الواقع في حي ساوثفيلدز.



ونقل البيان عن وزير الدولة لشؤون التراث مايكل ايليس قوله " بإدراجنا هذين المسجدين الرائعين على القائمة لا نحافظ على مواقع عبادة مهمة فحسب وإنما نحتفل أيضا بالإرث الغني للجماعات المسلمة في انجلترا".



ووضحت الوكالة في بيانها أن مسجد لندن المركزي الذي افتتح في 1977 بُوشر ببنائه في 1970 على أرض قدمتها حكومة ونستون تشرشل "اعترافا بأهمية المعتقد الإسلامي في المملكة المتحدة في مجتمع متعدد الثقافات بصورة متزايدة".



وأضافت أن المسجد الذي يمتاز بقبته الضخمة المذهبة ومنارته البيضاء البالغ ارتفاعها 44 مترًا بني وفقًا لطراز يزاوج بين "الحداثة البريطانية" و"الأشكال التقليدية للإسلام".



أما مسجد فضل الذي أنجز بناؤه في 1926 فهو أول مسجد بني في لندن وقد تم تشييده بتبرعات من أبناء الطائفة الأحمدية.



ويمتاز المسجد بلونيه الأبيض والأخضر وهو مزيج من أشكال معمارية هندية واتجاهات أسلوبية بريطانية معاصرة.



وفي بيانها لفتت الوكالة إلى أنها عززت أيضا تصنيف مسجد "شاه جاهان" الواقع جنوب بريطانيا وهو أقدم مسجد على الاطلاق في المملكة المتحدة ليصبح من "الفئة الأولى" التي تضم مباني تكتسي أهمية استثنائية.



جدير بالذكر أن هناك 17 مسجدًا بريطانيا مدرجًا على قائمة التراث التاريخي والمعماري الوطني.

سبأ [13/مارس/2018]سبأ