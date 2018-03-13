[13/مارس/2018]
أثينا - سبأ:
شهدت العاصمة اليونانية أثينا امس مظاهرة احتجاجية تنديداً بممارسات الاحتلال الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني والقرارات الأمريكية المنحازة للاحتلال.
وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية “وفا” بأن المشاركين بالمظاهرة التي دعا إليها اتحاد الشبيبة الشيوعية اليوناني واتحاد المرأة اليوناني حملوا لافتات تندد بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس المحتلة عاصمة الكيان الاحتلال الإسرائيلي ونقل السفارة الأمريكية إليها وتؤيد حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأشار السفير الفلسطيني لدى اليونان مروان طوباسي في كلمة أمام المتظاهرات من اتحاد المرأة اليونانية اللواتي أعلن تضامنهن مع الحقوق الفلسطينية أهمية استمرار التضامن مع الفلسطينيين في وجه غطرسة وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وحتى يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وانهاء الاحتلال ورفع الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني منذ سنوات النكبة وصولاً إلى الحقوق الثابتة.
وكان ترامب أعلن في السادس من كانون الأول الماضي اعترافه بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب في خطوة تمثل استخفافا بالقانون الدولي والقرارات الدولية.
سبأ