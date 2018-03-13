ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 13 - مارس - 2018 الساعة 11:27:41ص
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
واصل طيران العدوان الأمريكي السعودي غاراته الإجرامية خلال الـ 24 ساعة الماضية ، حيث استهدف عدداً من المحافظات بـ 32 غارة أسفرت إحداها عن إصابة امرأة وطفليها .
​الأهلي يحرز لقبه 40 في الدوري المصري
توج فريق الأهلي رسميًا بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مساء امس للمرة 40 في تاريخه، بعدما تعادل المصري مع الإنتاج الحربي سلبيًا، في إستاد برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة 29 من المسابقة.
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية عند الإغلاق
انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (79ر23) نقطة وبنسبة (48ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (01ر4906) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (80ر4929) نقطة.
كونتي يحفز لاعبيه على الاستبسال في مواجهة برشلونة
حث مدرب تشيلسي بطل إنجلترا أنطونيو كونتي لاعبيه للاستعداد لخوض معركة كبيرة في مواجهة برشلونة الإسباني يوم الأربعاء إذا أرادوا التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
آخر الأخبار:
استفادة أكثر من 17 ألف مواطن من جلسات التوعية حول الدفتيريا بالمحويت
نيبينزيا: من حق الحكومة السورية الدفاع عن أمن مواطنيها والتصدي للتنظيمات الإرهابية
دك مواقع العدو السعودي والمرتزقة وقتلى جرحى في صفوفهم
فاو" تعلن عن مؤتمر وزاري استثنائي لدعم وكالة "الاونروا"
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 سيعقد في مايو المقبل
[13/مارس/2018]
موسكو - سبأ:
أعلن منظمو منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 هيكلية برنامج أعمال المنتدى والشعار الذي ستتمحور حوله مناقشات المنتدى وهو “بناء اقتصاد الثقة”.

ودعا مستشار الرئيس الروسي والسكرتير التنفيذي للجنة التنظيمية للمنتدى أنطون كوبياكوف في بيان نقلته وسائل إعلام روسية الجميع إلى المشاركة في أعمال المنتدى الذي سيعقد في الفترة ما بين 24 و 26 مايو المقبل معرباً عن ثقته بأن المناقشات التي ستجري ضمن جدول أعمال المنتدى ستجذب اهتمام المشاركين فيه وضيوفه والعنوان المختار “اقتصاد الثقة” غاية في الأهمية حالياً ويعكس سعي قطاع الأعمال إلى النمو دون قيود مصطنعة.

وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين: إن عنوان المنتدى هذا العام “بناء اقتصاد الثقة” يمثل واحدة من المهام الرئيسة الماثلة أمامنا اليوم وان المهمة التي حددها الرئيس فلاديمير بوتين وهي دفع نمو الاقتصاد الروسي إلى مستوى أعلى من المتوسط العالمي وهو ما يتطلب بلوغ نسبة الاستثمارات 25 إلى 27 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي مهمة متعددة الأوجه تتطلب تنمية البنى التحتية والقدرات التصديرية.

كما سيعقد على هامش المنتدى المجلس الاستشاري الإقليمي لمجموعة العشرين ومنتدى للأعمال الحرة الصغيرة والمتوسطة ودورة جديدة لمنتدى القطب الشمالي الدولي “منطقة القطب الشمالي ساحة الحوار” حول موضوع “إمكانيات المنطقة القطبية الشمالية.. الطريق البحري الشمالي كدافع للنمو الاقتصادي”.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
فاو" تعلن عن مؤتمر وزاري استثنائي لدعم وكالة "الاونروا"
النفط ينخفض وزيادة الإنتاج الأمريكي تلقي بظلالها على الأسواق
اليورو يرتفع والدولار يهبط مع عودة الإقبال على المخاطرة
الذهب ينخفض مع ارتفاع الأسهم بعد بيانات الوظائف الأمريكية
العراق يعلن رغبته تقليص وارداته من المنتجات النفطية بنسبة 25 بالمائة
وزير التجارة الصيني: الحرب التجارية مع أمريكا ستجلب كارثة للاقتصاد العالمي
المانيا تعتبر سياسات ترامب التجارية تعرض الوظائف للخطر
الاتحاد الأوروبي واليابان يطالبان بالإعفاء من الرسوم الأمريكية
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية عند الإغلاق
كوريا الجنوبية تعتزم جذب اكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الاجنبية
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[13/مارس/2018]
وقفة احتجاجية لنساء اليمن أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء
[12/مارس/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية صرواح بمأرب
[12/مارس/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على حرض وميدي
[12/مارس/2018]
إصابة امرأة وطفليها بغارة لطيران العدوان بصعدة
[12/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by