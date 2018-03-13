اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 سيعقد في مايو المقبل موسكو - سبأ:

أعلن منظمو منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 هيكلية برنامج أعمال المنتدى والشعار الذي ستتمحور حوله مناقشات المنتدى وهو “بناء اقتصاد الثقة”.



ودعا مستشار الرئيس الروسي والسكرتير التنفيذي للجنة التنظيمية للمنتدى أنطون كوبياكوف في بيان نقلته وسائل إعلام روسية الجميع إلى المشاركة في أعمال المنتدى الذي سيعقد في الفترة ما بين 24 و 26 مايو المقبل معرباً عن ثقته بأن المناقشات التي ستجري ضمن جدول أعمال المنتدى ستجذب اهتمام المشاركين فيه وضيوفه والعنوان المختار “اقتصاد الثقة” غاية في الأهمية حالياً ويعكس سعي قطاع الأعمال إلى النمو دون قيود مصطنعة.



وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين: إن عنوان المنتدى هذا العام “بناء اقتصاد الثقة” يمثل واحدة من المهام الرئيسة الماثلة أمامنا اليوم وان المهمة التي حددها الرئيس فلاديمير بوتين وهي دفع نمو الاقتصاد الروسي إلى مستوى أعلى من المتوسط العالمي وهو ما يتطلب بلوغ نسبة الاستثمارات 25 إلى 27 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي مهمة متعددة الأوجه تتطلب تنمية البنى التحتية والقدرات التصديرية.



كما سيعقد على هامش المنتدى المجلس الاستشاري الإقليمي لمجموعة العشرين ومنتدى للأعمال الحرة الصغيرة والمتوسطة ودورة جديدة لمنتدى القطب الشمالي الدولي “منطقة القطب الشمالي ساحة الحوار” حول موضوع “إمكانيات المنطقة القطبية الشمالية.. الطريق البحري الشمالي كدافع للنمو الاقتصادي”.

سبأ [13/مارس/2018]سبأ