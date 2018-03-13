ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 13 - مارس - 2018 الساعة 11:27:41ص
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
واصل طيران العدوان الأمريكي السعودي غاراته الإجرامية خلال الـ 24 ساعة الماضية ، حيث استهدف عدداً من المحافظات بـ 32 غارة أسفرت إحداها عن إصابة امرأة وطفليها .
​الأهلي يحرز لقبه 40 في الدوري المصري
توج فريق الأهلي رسميًا بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مساء امس للمرة 40 في تاريخه، بعدما تعادل المصري مع الإنتاج الحربي سلبيًا، في إستاد برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة 29 من المسابقة.
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية عند الإغلاق
انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (79ر23) نقطة وبنسبة (48ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (01ر4906) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (80ر4929) نقطة.
كونتي يحفز لاعبيه على الاستبسال في مواجهة برشلونة
حث مدرب تشيلسي بطل إنجلترا أنطونيو كونتي لاعبيه للاستعداد لخوض معركة كبيرة في مواجهة برشلونة الإسباني يوم الأربعاء إذا أرادوا التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
آخر الأخبار:
استفادة أكثر من 17 ألف مواطن من جلسات التوعية حول الدفتيريا بالمحويت
نيبينزيا: من حق الحكومة السورية الدفاع عن أمن مواطنيها والتصدي للتنظيمات الإرهابية
دك مواقع العدو السعودي والمرتزقة وقتلى جرحى في صفوفهم
فاو" تعلن عن مؤتمر وزاري استثنائي لدعم وكالة "الاونروا"
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين من الخليل
[13/مارس/2018]
الخليل - سبأ:
 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية ، بأن قوات جيش الاحتلال داهمت بلدة بيت كاحل، واعتقلت المواطنين، عبيدة عيسى عصافرة، وليث رسمي عصافرة، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياته.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل، واعتقلت المواطن حافظ هشام الشريف، ومسلم القواسمه، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص، وعلى مدخل مخيم الفوار، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، مما تسبب في إعاقة مرورهم.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
نيبينزيا: من حق الحكومة السورية الدفاع عن أمن مواطنيها والتصدي للتنظيمات الإرهابية
مظاهرة في أثينا تنديداً بقرار ترامب بشأن القدس
​الأهلي يحرز لقبه 40 في الدوري المصري
المكسيك.. مقتل نحو 30 مرشحا للانتخابات المقررة في يوليو
مسلحو حركة طالبان تجتاح منطقة أنار دارا في مقاطعة فرح غرب أفغانستان
المستشارة الألمانية انجيلا ميركل خلال المؤتمر الصحفي
السلطات النمساوية تكثف إجراءاتها الأمنية حول السفارات الأجنبية
الهند تعلن مقتل ثلاثة مسلحين في ولاية (جامو وكشمير)
منظمة العفو الدولية : سلطات بورما تمحو الأدلة بشأن الفظائع بحق الروهينغا
المفوضية الاوروبية تؤكد اهمية الاسراع بإنشاء اتحاد لأسواق رأس المال
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[13/مارس/2018]
وقفة احتجاجية لنساء اليمن أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء
[12/مارس/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية صرواح بمأرب
[12/مارس/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على حرض وميدي
[12/مارس/2018]
إصابة امرأة وطفليها بغارة لطيران العدوان بصعدة
[12/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by