[13/مارس/2018]
صنعاء ـ سبأ:
واصل طيران العدوان الأمريكي السعودي غاراته الإجرامية خلال الـ 24 ساعة الماضية ، حيث استهدف عدداً من المحافظات بـ 32 غارة أسفرت إحداها عن إصابة امرأة وطفليها .
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إصابة امرأة وطفليها بجروح في غارة لطيران العدوان على منزل مواطن بمديرية رازح الحدودية التي تعرضت مناطق متفرقة فيها لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .
وأوضح المصدر أن الطيران شن أربع غارات على منطقة طخية بمديرية مجز و ثلاث غارات على منطقة أضيق ووادي آل أبو جبارة و غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة .
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على مزرعة المرشدية بمديرية زبيد و غارة بالقرب من المجمع الحكومي بمديرية الجراحي في محافظة الحديدة ، و ست غارات على حرض وميدي بمحافظة حجة .
وشن طيران العدوان الأمريكي السعودي غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب ، و خمس غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف ، و غارة على كهبوب في لحج .
ولفت المصدر إلى أن الطيران المعادي شن ست غارات على موقع الطلعة في نجران .
سبأ