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آخر تحديث: الثلاثاء، 13 - مارس - 2018 الساعة 11:27:41ص
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
واصل طيران العدوان الأمريكي السعودي غاراته الإجرامية خلال الـ 24 ساعة الماضية ، حيث استهدف عدداً من المحافظات بـ 32 غارة أسفرت إحداها عن إصابة امرأة وطفليها .
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  محلي
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[13/مارس/2018]
صنعاء ـ سبأ:
 واصل طيران العدوان الأمريكي السعودي غاراته الإجرامية خلال الـ 24 ساعة الماضية ، حيث استهدف عدداً من المحافظات بـ 32 غارة أسفرت إحداها عن إصابة امرأة وطفليها .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إصابة امرأة وطفليها بجروح في غارة لطيران العدوان على منزل مواطن بمديرية رازح الحدودية التي تعرضت مناطق متفرقة فيها لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .

وأوضح المصدر أن الطيران شن أربع غارات على منطقة طخية بمديرية مجز و ثلاث غارات على منطقة أضيق ووادي آل أبو جبارة و غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على مزرعة المرشدية بمديرية زبيد و غارة بالقرب من المجمع الحكومي بمديرية الجراحي في محافظة الحديدة ، و ست غارات على حرض وميدي بمحافظة حجة .

وشن طيران العدوان الأمريكي السعودي غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب ، و خمس غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف ، و غارة على كهبوب في لحج .

ولفت المصدر إلى أن الطيران المعادي شن ست غارات على موقع الطلعة في نجران .

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