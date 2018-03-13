محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية صنعاء ـ سبأ:

واصل طيران العدوان الأمريكي السعودي غاراته الإجرامية خلال الـ 24 ساعة الماضية ، حيث استهدف عدداً من المحافظات بـ 32 غارة أسفرت إحداها عن إصابة امرأة وطفليها .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إصابة امرأة وطفليها بجروح في غارة لطيران العدوان على منزل مواطن بمديرية رازح الحدودية التي تعرضت مناطق متفرقة فيها لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .



وأوضح المصدر أن الطيران شن أربع غارات على منطقة طخية بمديرية مجز و ثلاث غارات على منطقة أضيق ووادي آل أبو جبارة و غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على مزرعة المرشدية بمديرية زبيد و غارة بالقرب من المجمع الحكومي بمديرية الجراحي في محافظة الحديدة ، و ست غارات على حرض وميدي بمحافظة حجة .



وشن طيران العدوان الأمريكي السعودي غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب ، و خمس غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف ، و غارة على كهبوب في لحج .



ولفت المصدر إلى أن الطيران المعادي شن ست غارات على موقع الطلعة في نجران .

سبأ [13/مارس/2018]سبأ