عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المكسيك.. مقتل نحو 30 مرشحا للانتخابات المقررة في يوليو مكسيكو سيتي - سبأ:

قال وزير الداخلية المكسيكي ألفونسو نافاريتي، يوم أمس إن نحو 30 مرشحا للانتخابات التي ستجرى في المكسيك في يوليو قد قتلوا بالفعل.



وأضاف نوفاريتي أن معظم المستهدفين كانوا يأملون في التنافس على مقاعد برلمانية إقليمية ورئاسة بلديات، وأن ولاية جويريرو ، جنوب غرب المكسيك كانت واحدة من أسوأ الولايات المتضررة من العنف.



ومن المقرر أن ينتخب المكسيكيون في أول يوليو رئيسا جديدا، وأعضاء البرلمان بمجلسيه والبرلمانيين الإقليميين، وثمانية من حكام ولايات ورؤساء البلديات بما في ذلك مدينة مكسيكو سيتي.



وغالبا ما تسعى العصابات الإجرامية التي تغذيها أموال المخدرات إلى السيطرة على السياسة، خاصة على المستوى المحلي، وتستهدف السياسيين الذين قد يتخذون إجراءات ضدهم.



وشهدت المكسيك أكثر الأعوام دموية في عقدين خلال العام الماضي، حيث سجلت 29 ألف جريمة قتل.

سبأ [13/مارس/2018]سبأ