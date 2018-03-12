محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة أطر التنسيق لأنشطة المنظمات الإنسانية العاملة بالجوف صنعاء - سبأ :

ناقش لقاء تشاوري اليوم بصنعاء ضم قيادة السلطة المحلية بمحافظة الجوف برئاسة المحافظ سام الملاحي وممثلي المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المحافظة أطر التنسيق لأنشطة المنظمات.



وفي اللقاء أشاد المحافظ الملاحي بدور المنظمات الإنسانية في تخفيف معاناة النازحين والمتضررين جراء العدوان الذي فاقم الوضع الإنساني في اليمن.



ودعا المنظمات إلى توسيع أنشطتها الإنسانية في المحافظة بما يتناسب مع الأعداد المتزايدة للنازحين وكذا المتضررين.



وحث الملاحي المشاركين في اللقاء الخروج بنتائج تسهم في تخفيف معاناة النازحين والمتضررين جراء العدوان والحصار وتلبية احتياجاتهم الضرورية من الغذاء والدواء والإيواء.



بدوره ثمن وكيل المحافظة محمد مقاس دور المنظمات الدولية والمحلية ومساندتها للسلطة المحلية في توفير إحتياجات المراكز الصحية ودعمها.. مؤكدا ضرورة تقديم خدمات للمستهدفين وفقا لخطة الاستجابة وبما تناسب مع احتياجات وأعداد المتضررين.



فيما أشار مدير مكتب الصحة بالمحافظة ومدير فرع الهيئة الوطنية للشئون الإنسانية ومواجهة الكوارث، إلى أهمية دور الهيئة في تذليل الصعوبات التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية في الميدان.



وتطرقا إلى آلية عمل الهيئة لتنسيق جهود الإغاثة، وطالبا بتنويع تدخل المنظمات بحسب احتياجات المستفيدين ومضاعفة المساعدات التي تقدم لهم على مستوى المديريات.

سبـأ [12/مارس/2018]سبـأ