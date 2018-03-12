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  رياضة
نادي الوحدة ينظم حفل تكريم أبطال الملتقى الشتوي
[12/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
 نظم نادي وحدة صنعاء اليوم حفل تكريم الأبطال والمبرزين في الملتقى الشتوي الرياضي الأول الذي نظمه النادي على مدى شهر.

شارك في الملتقى الذي جرت منافساته في لعبة كرة القدم والسلة ألفان و 300 رياضي مثلوا عدد من أندية العاصمة و 80 فريق من مدارس وجامعات وامنظمات المجتمع المدني والجاليات ودور رعاية الأيتام.

وفي الحفل الذي حضر جانبا منه وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد وأمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة رئيس نادي الوحدة أمين جمعان.. أشاد الوكيل المساعد بوزارة الشباب لقطاع الرياضة حسين الخولاني ومدير مكتب الشباب والرياضة بأمانة العاصمة عبد الله عبيد وأمين عام نادي الوحدة عبد الله مظفر بمبادرة نادي الوحدة ورئيس النادي في تبني و إقامة هذا الملتقى.

وثمنوا جهود وزارة الشباب وأمانة العاصمة في دعم الملتقى رغم الظروف الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار.

تخلل الحفل فقرات غنائية أحيتها نجمة فويس كيدز الطفلة ماريا قحطان والفنان خالد محرم وخالد الشيخ بالإضافة الى فقرة استعراضية في الفنون القتالية.

عقب ذلك تم تكريم الأبطال في الملتقى الشتوي الذي انطلق في 31 يناير حيث توج فريق وحدة صنعاء في منافسات كرة القدم وجاء 22 مايو وصيفا.

كما تم تكريم مهاجم الشعب زكريا طواف بلقب هداف البطولة برصيد ثلاثة أهداف ونال لاعب اليرموك المخضرم عصام الذبحاني جائزة اللاعب المثالي.

وفي مسابقة كرة السلة لفئة الكبار أحرز فريق أهلي صنعاء البطولة وجاء الوحدة ثانيا وتم تكريم لاعب الأهلي محمد يعيش أفضل مسجل نقاط ولاعب الشرطة مسعود غازي أفضل مسجل رميات ثلاثية.

وفي فئة الناشئين نال الأهلي أيضا لقب البطولة متفوقا على فريق 22 مايو الذي حل ثانيا, كما تم تكريم لاعب الأهلي أحمد الجوزي كأفضل مسجل نقاط ورميات ثلاثية.

وضمن بطولة كرة القدم السباعية للمدارس الحكومية والأهلية للمرحلة الثانوية أحرز فريق مدارس النزيلي اللقب وجاءت مدارس الوحدة العربية ثانيا.

وفي منافسات المرحلة الأساسية حسم فريق مدارس الثريا لقب البطولة وحلت مدارس العلوم والتكنولوجيا في المركز الثاني.

وفي مسابقة دور الأيتام ومراكز رعاية الطفولة لفئة الناشئين أحرز فريق الملوك اللقب على حساب منافسه الشوكاني الذي حل ثانيا , وفي فئة البراعم توج فريق دار رعاية الأيتام بالبطولة وجاء الملوك ثانيا.

وفي مسابقة المبادرات الشبابية توج فريق مبادرة بصمتنا سلام باللقب وحل فريق مبادرة ايليت ثانيا, وفي منافسات المعاهد توج فريق معهد نيوهورايزون بلقب البطولة متفوقا على معهد فلاي الذي حل في المركز الثاني.

وضمن بطولة المنظمات حقق فريق المؤسسة الوطنية للتنمية والإستجابة البطولة على حساب منافسه منظمة التعاون الدولي صاحب المركز الثاني.

وفي إطار بطولة الجاليات فاز فريق الانترسوس (أ) بكأس البطولة وجاء فريق الانترسوس (ب) ثانيا.

وفي مسابقة الجامعات توج فريق الجامعة اليمنية بكأس البطولة وجاءت جامعة صنعاء في المركز الثاني.

حضر حفل التكريم القائم بأعمال وكيل وزارة الشباب لقطاع الرياضة عباس المدومي ومدير عام النشاط الرياضي بالوزارة عصام دريبان وأمين عام نادي الأهلي عبد الله جابر وأمين عام نادي 22 مايو سمير العماري وعدد من قيادات وزارة الشباب والأندية.

سبـأ
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