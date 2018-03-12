محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل محافظة إب لشئون الصناعة يطلع على سير بيع الغاز المنزلي إب - سبأ :

اطلع وكيل محافظة إب لشئون الصناعة والتجارة قاسم المساوى اليوم على سير عملية بيع الغاز المنزلي للمواطنين بالسعر المحدد ثلاثة آلاف ريال للأسطوانة.



وأشار وكيل المحافظة لشئون الصناعة والتجارة إلى أن حملة الرقابة تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من مادة الغاز .. لافتا إلى أن هناك كميات ستصل إلى المحافظة ستغطي احتياجات السوق المحلية بالكامل.



وأشاد بدور الجهات المعنية والأجهزة الأمنية في الرقابة على المحطات وضبط المخالفين ومنع حدوث أي تلاعب في أسعار أسطوانات الغاز وأوزانها.

سبـأ [12/مارس/2018]سبـأ