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تدشين المرحلة الأولى من تسجيل وتوزيع وسائل نقل الركاب بصعدة
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تدشين المرحلة الأولى من تسجيل وتوزيع وسائل نقل الركاب بصعدة
[12/مارس/2018]
صعدة - سبأ :
 دشن محافظ صعدة محمد جابر عوض ومعه وكيل المحافظة صالح عقاب اليوم المرحلة الأولى لتسجيل وتوزيع وسائل نقل الركاب وتحديد مسارها.

تهدف المرحلة الأولى التي ينفذها على مدى أسبوع فرع الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل بالتعاون مع السلطة المحلية والجهات الأمنية وإدارة المرور بالمحافظة، إلى تسجيل وتوزيع وتحديد المسارات التي تنظم حركة سير مركبات الأجرة وتقسيم الشوارع وإنشاء أربع مجمعات فرز بعاصمة المحافظة.

وفي التدشين أشار المحافظ عوض إلى أهمية المرحلة الأولى من عملية التسجيل والتوزيع لوسائل النقل لما ستحققه من نتائج إيجابية من حيث النظام وتخفيف حدة الازدحام.

ولفت إلى هذه الخطوة ستعمل على توزيع الحركة في شوارع وأحياء إضافية من خلال المسارات التي تم تحديدها .. مثمنا جهود مكتب النقل وإدارة مرور المحافظة.

ونوه بدور رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل وليد الوادعي وما يقدمه من دعم لقطاع النقل بمحافظة صعدة خاصة مع إستمرار العدوان في استهداف الطرق والبنية التحتية.

فيما أشار مدير مكتب النقل بصعدة منصور السربي إلى أن فرع الهيئة يعتزم تنفيذ عدد من الإجراءات والخطط لتقديم خدمات أفضل للركاب والسائقين.. لافتا إلى أن الحملة يرافقها توعية للسائقين.

حضر التدشين نائب مدير الأمن بالمحافظة العقيد منصور الشرعبي وقائد الأمن المركزي العقيد نجيب الجشمي.

سبـأ
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