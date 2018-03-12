محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين حملة رفع مخلفات البناء بمديرية بني حشيش صنعاء - سبأ :

دشنت بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء اليوم حملة رفع مخلفات البناء من الشوارع ينفذها مكتب الأشغال بالمديرية.



وأشار مدير عام المديرية محمد القاضي وأمين عام محلي المديرية إبراهيم الجيلاني، إلى أهمية الحملة في تنظيف الشوارع من مخلفات البناء والأتربة بما يسهم في الحفاظ على البيئة.. مؤكدين ضرورة تفاعل الجميع مع الحملة.



فيما أشار مدير مكتب الأشغال بالمديرية أمين محمد صالح أن الحملة ستستمر حتى رفع مخلفات البناء في شارع 40 والشوارع الفاصلة مع أمانة العاصمة.



وثمن اهتمام قيادة المحافظة ومكتب الأشغال بالمحافظة والسلطة المحلية بالمديرية بتنفيذ حملات النظافة.

سبـأ [12/مارس/2018]سبـأ