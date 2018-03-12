محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بمديرية الجعفرية بريمة ريمة - سبأ :

نظمت مؤسسة إنماء للتنمية المجتمعية بمحافظة ريمة اليوم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بمديرية الجعفرية.



وفي الحفل ألقيت كلمات أشارت إلى أهمية تمكين المرأة من المشاركة في مختلف المجالات.



وأشادت بصمود المرأة اليمنية إلى جانب أخيها الرجل في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



وأكدت الكلمات وقوفهن صفا واحدا في مواجهة العدوان ومرتزقته والدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره .. منوهة بدور المرأة بمحافظة ريمة وإسهامها الفاعل في تقديم القوافل الغذائية لرفد الجبهات العزة والكرامة.



تخلل الحفل أناشيد وفقرات فنية ومسرحية.

سبـأ [12/مارس/2018]سبـأ