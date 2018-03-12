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آخر تحديث: الإثنين، 12 - مارس - 2018 الساعة 11:02:46م
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وقفة احتجاجية لنساء اليمن أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء
[12/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
 أقامت منظمة نساء للحقوق والتنمية، اليوم وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، للتنديد بإستمرار جرائم العدوان بحق أطفال ونساء اليمن .

شارك في الوقفة العديد من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان واتحاد نساء اليمن وجمع غفير من نساء اليمن وفي المقدمة نساء مديرية بني حشيش .

ورفعت المشاركات الشعارات المنددة باستمرار مجازر وجرائم تحالف العدوان ومرتزقته بحق الشعب اليمني لما يقارب ثلاث سنوات .

وفي الوقفة أكدت رئيسة منظمة نساء للحقوق والتنمية سماح الكبسي ، أهمية فضح وتعرية دور المنظمات الدولية المتشدقة بحماية الحقوق والحريات واحترام القوانين الدولية والانسانية في حين أنها ترمي بكل هذه المواثيق والدساتير عرض الحائط إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم يندى لها الجبين مقابل حفنة من الريالات السعودية والنفط الخليجي .

وطالب بيان صادر عن الوقفة، الأمم المتحدة ومجلس الأمن القيام بدورهما الإنساني والأخلاقي تجاه ما يجري في اليمن وسرعة تشكيل لجنة تقصي الحقائق عن الجرائم التي ارتكبها وما يزال تحالف العدوان وتقديم مجرمي الحرب إلى المحاكم الدولية والجنائية .

كما دعا البيان، الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان إلى احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي يقضي بالحرية والحق في العيش بسلام وسرعة إيقاف العدوان ورفع الحصار البري و الجوي والبحري عن اليمن.

وناشدت نساء اليمن كل أحرار العالم بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني والضغط على حكوماتهم بإيقاف العدوان ورفع الحصار، وعدم تصديق ما يروج له إعلام العدوان من أكاذيب مضللة لحقائق وقائع الجرائم والإبادة الجماعية بحق الشعب اليمني .

سبـأ
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