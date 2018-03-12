محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الاتصالات تجدد تراخيص شركتي سبأفون وMTN لعامين صنعاء - سبأ :

وقع اليوم بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، على اتفاقية تجديد تراخيص عمل شركتي (سبأفون وMTN) المشغلة للهاتف النقال لمدة عامين إضافية حتى نهاية 2019م.



وقع الاتفاقية عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الوزير المهندس مسفر عبدالله النمير وعن الشركتين ممثليهما.



واعتبر رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الاتصالات من القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين ويجب أن تقدم خدمات الاتصالات لكل الشعب اليمني مع الحفاظ على الشراكة الحقيقية بين وزارة الاتصالات وشركات الهاتف النقال في اليمن.



وأكد أن الشراكة مع القطاع الخاص ينبغي أن تتعزز في مختلف المجالات لخدمة التنمية الاقتصادية.



فيما أشاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بإسهام الشركتين في تطوير قطاع الاتصالات في اليمن باعتباره أحد أهم المقومات التي تستند عليها المشاريع التنموية والخدمات التعليمية والطبية.



وأكد على توثيق الشراكة والتكامل بين الشركات والوزارة بما يعزز تماسك ووحدة قطاع الاتصالات الذي نجح في تجاوز الصعوبات والاستمرار في تقديم خدماته وإيصالها إلى كل أبناء الشعب اليمني في أنحاء الوطن الكبير.

سبـأ [12/مارس/2018]سبـأ