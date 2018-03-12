محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام المهرجان الكرنفالي بمديرية زبيد بالحديدة الحديدة - سبأ :

اختتمت بمديرية زبيد محافظة الحديدة اليوم فعاليات المهرجان الكرنفالي الرياضي الذي نظمته مؤسسة بنيان التنموية على مدى أسبوع تحت شعار "انفروا خفافا وثقالا"، بحضور الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن شرف غالب لقمان .



وفي الاختتام الذي حضره وكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم وقيادة السلطة المحلية ومشائخ وأعيان المديرية ، اشار الناطق الرسمي للقوات المسلحة إلى ان اليمن يعيش حالة فريدية من التلاحم الوطني ، المؤكدة لحتمية التوافق التاريخي بين ابنائه وجيشه ولجانه الشعبية .



ولفت إلى القيمة المعنوية لإقامة هذه البطولة و مشاركة أبناء المحور الجنوبي فيها هي رسالة لجميع من بتربصون باليمن



ان اليمن مستمر في صموده ويمضى قدما نحو تحقيق اهدافه في العيش بكرامة والانتصار بفخر واعتزاز ضد قوى الشر والبغي المأزومة والحاقدة على عراقة وتاريخ الشعب اليمني الاصيل .



واشار إلى ان فقرات البطولة الرياضية التي تنوعت بين القفز على الجمال واللعب بالكرة تظهر صورة واضحة لجانب من هذا التوافق التاريخي بين ابناء اليمن .



وأوضح العميد لقمان أن المهرجان يعكس مستوى المشاركة المحلية ونوعية الفعاليات والأنشطة التي تضمنها برنامجه والبعد الحضاري والثقافي والتاريخي المعرفي والإنساني الذي حمله أبناء تهامة منذ فترات مبكرة.



وبين أن أعداء الأمة العربية والإسلامية لم يعودوا بحاجة لإستخدام القنابل النووية والذرية والأسلحة الجرثومية والصواريخ بعيدة المدى بقدر ما أضحى سلاحهم زرع الطائفية والمذهبية واستغلال حالة الضعف والهوان والانقسام والكراهية الموجودة في جسد الأمة.



ودعا الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشباب إلى ترسيخ قيم التصالح والتسامح عملا بمضمون دعوة رئيس المجلس السياسي الأعلى بهذا الشأن.

سبـأ [12/مارس/2018]سبـأ