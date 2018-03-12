[12/مارس/2018]
الحديدة - سبأ :
نعت السلطة المحلية بمديرية جبل راس بمحافظة الحديدة رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس المحلي بالمديرية قايد عبد الله محمد حاجب، الذي وافاه الأجل اليوم عن عمر ناهز الـ75 عاما.
وأشادت السلطة المحلية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بمناقب الفقيد وتفانيه في عمله وجهوده في تطوير المديرية وكذا دوره الاجتماعي كأحد مشائخ المديرية.
وعبرت عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد .. سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
سبـأ